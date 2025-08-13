Ünlü mayo tasarımcısı yatta ölü bulundu

New York County Yüksek Mahkemesi kayıtlarına göre Nolan-O’Slatarra, eşi Sam Ryan ile 8 Nisan 2025’te sonuçlanan çekişmesiz bir boşanma süreci yaşamıştı. Ayrılık belgeleri, karşılıklı beyanlar ve evliliğin sona erdiğine dair sertifika dosyalara yansıdı.

5 Ağustos Salı sabahı erken saatlerde, Montauk Yacht Club’da demirli 54 metrelik Ripple adlı yatta ölü bulunan Nolan-O’Slatarra’ya, olay yerine gelen kişiler tarafından CPR uygulanmış ancak hayata döndürülememişti.

Olay sırasında yatta tek başına olduğu belirtilen tekne sahibinin 60’lı yaşlarda olduğu ve çıplak halde bulunduğu bildirildi. Nolan-O’Slatarra’nın erkek arkadaşının olay sırasında teknede olmadığı, kendisine “Uber ile eve döneceğini” yazdığı aktarıldı.

Olay gecesi başka teknelerde bulunan görgü tanıkları, tekne sahibinin yardım için koşarak bağırdığını, komşu teknelere güneş kremi tüpü fırlatarak uyandırmaya çalıştığını söyledi.

GEÇMİŞTE İŞ ANLAŞMAZLIĞI YAŞAMIŞTI

2022’de Out East Accessories Inc. tarafından açılan bir davada Nolan-O’Slatarra, işten çıkarıldıktan sonra 34 bin dolar ve lüks gözlük stoğunu izinsiz aldığı iddiasıyla suçlanmıştı. Nolan-O’Slatarra iddiaları reddetmiş, dava Temmuz 2022’de tarafların gizli bir anlaşmaya varmasıyla kapatılmıştı.

East X East markasıyla tanınan tasarımcı, bu yaz Hamptons’un en prestijli mağazalarından Gurney’s’te pop-up mağaza açmıştı. Gurney’s yönetimi, “Yaratıcı vizyonu ve girişimci ruhuyla tanıdığımız Martha’nın ölümünden derin üzüntü duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

İrlanda’nın Carlow kentinde yaşayan ailesi, ölüm haberini kız kardeşi Jacqui’den aldı. Annesi Elma Nolan, “Kızımın başına ne geldiğini bilmiyorum, şok içindeyim” dedi. Martha’nın bu hafta İrlanda’ya dönmeyi planladığını ve birkaç gün önce havalimanından alınmak için kendisini aradığını belirtti.

Suffolk County polisi, ön otopsi raporunda şiddet bulgusu olmadığını açıkladı. Kesin ölüm nedeninin toksikoloji sonuçlarının çıkmasıyla, yaklaşık bir hafta içinde netleşmesi bekleniyor.