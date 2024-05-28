Ünlü milyarder duyurdu: Titanik'e denizaltı turları başlıyor...

Yayınlanma: 28.05.2024 - 14:33

Güncelleme: 28.05.2024 - 14:33

OceanGate Titan denizaltısının beş kişiyi öldüren trajik kazasından bir yıl sonra, bir milyarder, Titanik enkazına güvenli bir şekilde ulaşmak için yeni bir denizaltı gönderme kararı aldı.

Emlak milyarderi Larry Connor, kazadan sadece birkaç gün sonra bir denizaltı şirketini arayarak Titan felaketinin 'tek seferlik bir olay' olduğunu kanıtlamak için yeni bir denizaltı tasarlamalarını istedi.

5 KİŞİYE MEZAR OLMUŞTU

18 Haziran 2023 pazar günü, OceanGate denizaltısı Titan, Titanik enkazına yapılan bir keşif sırasında ana gemi Polar Prince ile bağlantısını kaybetmişti. Olaydan sadece 1 saat 45 dakika sonra, denizaltı 12.500 fit derinlikte kayboldu.

Denizaltıda OceanGate'in kurucusu Stockton Rush, baba-oğul Shahzada ve Suleman Dawood, İngiliz milyarder Hamish Harding ve eski Fransız donanma komutanı Paul-Henri Nargeolet bulunuyordu. Denizaltının kayboluşu, 22 Haziran perşembe günü denizaltının ani bir patlama yaşadığı ve herkesin anında öldüğü ortaya çıkana kadar manşetlerden düşmedi.

"GÜVENLİ VE KEYİFLİ BİR YER"

Bu trajedinin ardından OceanGate, Titanik'e yapılan tüm keşifleri durdurdu. Ancak Connor, bu sefer Triton Submarines CEO'su Patrick Lahey ile işbirliği yaparak okyanusun güvenli ve keyifli bir yer olduğunu göstermek istiyor.

Lahey, Titan felaketinin ardından Stockton Rush'ı "avcı" olarak nitelendirmişti. İkili, Triton 4000/2 Abyssal Explorer adını verdikleri iki kişilik, son teknoloji bir denizaltı ile keşif yapmayı planlıyorlar.

MALİYETİ 20 MİLYON DOLAR

Bu denizaltının yaklaşık maliyeti 20 milyon dolar (643.758.000,00 TL) ve 4.000 metre derinliğe dalabilme kapasitesine sahip, bu da Titanik'in bulunduğu 3.800 metreden daha derin.

Connor, "Patrick, bu denizaltıyı on yıldan fazla bir süredir düşünüyor ve tasarlıyor. Ancak beş yıl önce bu denizaltıyı yapacak malzemeler ve teknoloji yoktu" dedi.

Lahey ise, Connor'ın kazadan günler sonra kendisini arayarak "Titanik seviyesindeki derinliklere tekrar tekrar ve güvenli bir şekilde dalabilen bir denizaltı yapmamız ve dünyaya bunu göstermek gerektiğini" söylediğini belirtti.