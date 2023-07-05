OceanGate CEO'su Rush'ın Titan'da yaşanan büyük bir gürültüyü geçiştirdiği ortaya çıktı

Yayınlanma: 05.07.2023 - 10:39

Güncelleme: 05.07.2023 - 10:39

OceanGate Expeditions CEO'su Stockton Rush, talihsiz Titan sualtı aracıyla daha önce yapılan bir dalışta duyulan "çok yüksek patlama sesine" dair endişeleri görmezden gelmiş.

2022'de BBC'nin The Travel Show programının bir bölümü için yolcularla konuşurken görüntülenen Rush, mürettebattan birinin denizaltı okyanus yüzeyindeyken endişe verici bir ses duyduğundan bahsediyor.

Rush, gürültünün "rahatlatıcı bir ses olmadığını" söylese de tehlikeyi önemsiz göstererek "neredeyse her derin dalış denizaltısı bir noktada ses çıkarır" diye ekliyor.

Gürültüye neyin neden olduğu belli değil fakat OceanGate'in eski çalışanları ve sektör uzmanları, Titanik enkazına dalış sırasında patlayarak Rush ve gemideki diğer 4 kişinin ölümüne neden olan Titan'ın yapısına dair endişelerini defalarca dile getirdiklerini söylüyor.

Şirket içinden bilgi verenler, denizaltının "deneysel" karbon fiber gövdesinin derin deniz araştırmalarındaki aşırı derinlikler için uygun olmadığını ve denge torbalarının dikişlerinden tutkal sızdığını söyledi.

Titan bağımsız bir kuruluş tarafından verilmiş bir sertifikaya sahip değildi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Rush, BBC'deki programda yaptığı açıklamalarda, mürettebatı ve yolcuları Titanik enkazına inmenin tehlikelerine dair uyarıyor.

"Herkesin bu konuda tam bilgilendirilmesini istiyoruz. Bu deneysel bir denizaltı, tehlikeli bir ortam"

Geçen ay, OceanGate Expeditions'ın eski danışmanı Rob McCallum, Rush'a 2018'de "kendinizi ve müşterilerinizi potansiyel açıdan tehlikeli bir dinamiğe sokuyorsunuz" diye yazdığını açıklamıştı.

McCallum, Rush'a "Girişimciliği ve yenilikçiliği takdir etsem de muhtemelen tüm sektörü riske atıyorsunuz" demiş.

Bu endişeler, kaygıların şahsına hakaret olduğunu söyleyen Rush tarafından "temelsiz yakarışlar" denerek göz ardı edilmiş.

Rush, 2021'de verdiği bir röportajda Titan'ı inşa ederken "kuralları esnetmekle" övünüyor gibi görünmüştü.