Ünlü milyarderden ailesini şaşırtan karar: Mirasını bahçıvanına bırakacak!

Hermès'in varisi Nicolas Puech, 12 milyar dolarlık servetinin yarısını bahçıvanına bırakma kararı aldı. Ailesini şoke eden bu karar, medyada geniş yankı buldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 09:43
Ünlü milyarderden ailesini şaşırtan karar: Mirasını bahçıvanına bırakacak!
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Dünyanın en büyük moda evlerinden biri olan Hermès'in 80 yaşındaki varisi Nicolas Puech, 12 milyar dolarlık servetinin en az yarısını bahçıvanına bırakmayı tercih ederek ailesini şaşkına çevirdi. Hermès'in kurucusu Thierry Hermès'in beşinci kuşaktan torunu olan Puech, vasiyetiyle tüm dünyayı şaşırttı.

Bahçıvanın kimliği bilinmezken, Fransız medyasına göre, Puech son yıllarda ailesiyle çok az temas kurdu.

Daha önce Hermès'in %5.7'sine sahip olan Puech, servetini bir vakfa bağışlamayı planladığını açıklamıştı. Ancak daha sonra bu kararından dönerek vakfa yeni bir vasiyetname göndermiş ve bu da büyük bir şok yaratmıştı.

EVLAT EDİNECEK

Puech, aile üyesi olmayan birine miras bırakmanın getirdiği yasal zorluklar nedeniyle 51 yaşındaki bahçıvanını evlat edinmeyi düşünüyor. İsviçre'de evlat edinmek karmaşık ve potansiyel olarak riskli bir yasal mesele.

NE OLMUŞTU?

Puech, rakip moda holdingi LVMH'nin düşmanca bir devralma girişiminin ardından 2014 yılında Hermès yönetim kurulundan ayrılmıştı ancak hisselerini koruyarak İsviçre'nin en zengin bireylerinden biri haline gelmişti.

Yaklaşık 200 milyar dolar değerinde ve Fransa'nın en büyük üçüncü halka açık şirketi olan Hermès, sık sık medyanın ilgisini çekiyor. Bu son gelişme, ünlü Hermès ailesinin geleceğine ilişkin merakı yeniden alevlendirdi.

Bekâr ve çocuksuz olmasına rağmen Puech, ailesiyle bağlantılı pek çok kişiyle bağlarını kopardı. Servetinin önemli bir kısmını bahçıvanına bırakma kararı ise ailesini kargaşaya sürükledi.


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