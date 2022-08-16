Ünlü oyuncu Ezra Miller sessizliği bozdu: 'Özür dilerim'

16 Ağustos 2022 Salı, 17:35

ABD'de yayımlanan Variety'e dergisine konuşan ABD'li oyuncu Ezra Miller, akıl sağlığı konusunda sorunlar yaşadığı için tedavi göreceğini açıkladı.

Miller, "Geçmişteki davranışlarımla paniğe sevk ettiğim herkesten özür diliyorum. Hayatımın sağlıklı, güvenli ve verimli aşamasına dönebilmek için gerekenleri yapmaya kararlıyım" dedi.

29 yaşındaki oyuncu hakkında çıkan en son iddia hırsızlık olmuştu ve Miller, mayıs ayında bir eve girerek birkaç şişe içki çalmakla suçlanmıştı.

Miller, bu yılın başlarında ise Hawai'de iki defa tutuklanmıştı.

Oyuncu, mart ayında karaoke barda taciz ile suçlanmış ve 500 dolar ceza ödemişti. Bir ay sonra ise ikinci dereceden saldırıyla suçlanan Miller, herhangi bir cezai yaptırıma uğramamıştı.