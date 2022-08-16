Ünlü oyuncu Ezra Miller sessizliği bozdu: 'Özür dilerim'
Hakkında "hırsızlık ve taciz" gibi çeşitli suçlamalar bulunan oyuncu Ezra Miller, sessizliğini bozdu. Miller, akıl sağlığı konusunda sorunlar yaşadığını belirterek özür diledi.
ABD'de yayımlanan Variety'e dergisine konuşan ABD'li oyuncu Ezra Miller, akıl sağlığı konusunda sorunlar yaşadığı için tedavi göreceğini açıkladı.
Miller, "Geçmişteki davranışlarımla paniğe sevk ettiğim herkesten özür diliyorum. Hayatımın sağlıklı, güvenli ve verimli aşamasına dönebilmek için gerekenleri yapmaya kararlıyım" dedi.
29 yaşındaki oyuncu hakkında çıkan en son iddia hırsızlık olmuştu ve Miller, mayıs ayında bir eve girerek birkaç şişe içki çalmakla suçlanmıştı.
Miller, bu yılın başlarında ise Hawai'de iki defa tutuklanmıştı.
Oyuncu, mart ayında karaoke barda taciz ile suçlanmış ve 500 dolar ceza ödemişti. Bir ay sonra ise ikinci dereceden saldırıyla suçlanan Miller, herhangi bir cezai yaptırıma uğramamıştı.
Video Haberler
- Vatan Partisi'nden Esad 'hamle'si
- Pazarda 'yan bakma' kavgası: Metrelerce kovaladı
- MHP'den 'erken seçim' iddialarına yanıt
- Denizde cesedi bulundu: Kimliği belli oldu
- Saniyeler içinde çaldı
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Parklarda zehir çıktı! 1 haftada 8 köpek öldü!
- Otomobilde ölü bulunmuştu: Uyuyor diye bırakmışlar!
- Zincir marketlerle ilgili yeni karar
- ABD'li şarkıcının Türk parçasıyla dansı gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'ye soğuk duş; birinci parti değişti
- Kaldıkları yer erkek öğrenci yurduna çevrildi
- Baraj kalktı, kontenjanlar doldu
- Tıp fakülteleri tercih sıralamasında geriye düştü
- İmamlara 'escort kadın' soruşturması
- Liderlerin sözleri gündeme getirdi
- Zincir marketlerle ilgili yeni karar
- 20 yıllık eşinin aldattığı kişi ortaya çıktı...
- O artık Soylu'nun danışmanı!
- Sultanbeyli'de feci kaza: Eski futbolcu kurtarılamadı