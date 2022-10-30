Ünlü oyuncu Julia Roberts'dan itiraf: Doğum masraflarımı Martin Luther King ödedi

30 Ekim 2022 Pazar, 13:59

Amerikalı ünlü aktris Julia Roberts, ailesinin hastane masraflarını karşılayamaması üzerine Martin Luther King Jr. ile eşi Coretta Scott King'in doğumhane faturasını ödediğini söyledi.

Julia Roberts, ünlü gazeteci Gayle King'e ailesinin Atlanta'da yaşarken ve bir tiyatro okulu işletirken, King ailesiyle arkadaş olduğunu dile getirdi.

Roberts, 1960'larda ayrımcılığa atıfta bulunarak, "Bir gün Coretta annemi aradı ve çocuklarının okula üye olup olamayacağını sordu, çünkü çocuklarını kabul edecek bir yer bulmakta zorlandılar" dedi.

Roberts, "Annem 'Elbette, gelin' dedi ve böylece hepsi arkadaş oldular. Zor zamanlarımızda bizi kurtardılar" ifadelerini kullandı.

"OLAĞANÜSTÜ BİR KARAR"

Gayle King, Roberts'ın ailesinin kararını "olağanüstü" olarak nitelendirdi. Çünkü Gayle, o dönemde insanların "Küçük siyah çocukların oyunculuk okulunda küçük beyaz çocuklarla etkileşime girdiğini" görmediğini söyledi.

Daha önce, Irkçı örgüt Ku Klux Klan'ın bir üyesinin, King Jr'ın kızı Yolanda'nın beyaz bir oyuncuyu öpmesi gerektiği bir rolde oynamasına tepki olarak, Julia Roberts'ın ebeveynleri Betty ve Walter Roberts'ın oyunlarından biri için tiyatronun önünde park etmiş bir arabayı havaya uçurduğu bildirilmişti.