Ünlü oyuncu Linda Haynes yaşamını yitirdi
Gerçek adı Linda Lee Sylvander olan ancak sahnede Linda Haynes ismini kullanan ünlü oyuncu 75 yaşında Summerville'de hayatını kaybetti.
Tarantino'nun övgüler yağdırdığı ünlü oyuncu Linda Haynes, 75 yaşında hayatını kaybetti.
4 Kasım 1947'de Miami'de doğan Haynes'in ölüm haberini, oğlu Greg Sylvander sosyal medyada duyurdu.
Greg Sylvander paylaşımında, "Annem Linda Haynes Sylvander'in evinde huzur içinde vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle bildiriyorum. Annem, üç yılı aşkın bir süre önce bizimle birlikte yaşamak üzere yanımıza taşındı. Annemin son yıllarını torunları ve beimle birlikte geçirdiğini bilmek huzur veriyor. Annemi çok özleyeceğiz" ifadelerinde bulundu.
Ünlü yönetmen Quentin Tarantinto, Haynes'in, Tommy Lee Jones ile oynadığı Rolling Thunder filmindeki oyunculuğundan övgü ile bahsetmişti. Tarantino, Haynes'in canlandırdığı Linda Forchet karakterine ilişkin "En sevdiğim kadın karakterdir ve Linda da çok doğal oynadı" demişti.
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