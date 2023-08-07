Ünlü oyuncunun oğlu, sevgilisini parçalara ayırdı
İspanyol aktör Rodolfo Sancho'nun oğlu Daniel Sancho, erkek arkadaşını öldürüp cesedini parçalara ayırdı.
İspanyol sinemasının ünlü oyuncusu Rodolfo Sancho Aguirre'nin 29 yaşındaki oğlu Daniel Sancho Bronchal'ın, 44 yaşındaki sevgilisi Edwin Arrieta Arteaga'yı öldürdüğü ve parçalara ayırdığı ortaya çıktı.
Reuters'ta yer alan habere göre, Tayland polisi, turistik Koh Phangan adasında Arteaga'nın ceset parçalarının çöplükte bulunmasından kısa bir süre sonra Daniel Sancho'yu gözaltına alındı.
Polis tarafından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Sancho'nun kasıtlı cinayet ve kurbanın ölüm nedenini örtbas etmek amacıyla ceset parçalarını gizlemekle suçlandığı belirtildi.
Polisin, adanın yedi bölgesinde doktor Arteage'nın parçalarını arattığı Sancho, suçunu itiraf etti.
Polis, kalıntılar üzerinde yapılan testlerininin Arrieta'ya ait olduğunu kanıtladığını ve tatil için Tayland'da bulunan şef Daniel Sancho aleyhinde başka kanıtları da olduğunu söyledi.
Tayland polisi, Arrieta'nın kalıntılarının geri kalanını aramaya devam ederken soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Daniel'in, sevgilisini 14 parçaya böldükten sonra hem denize attığı hem de adanın farklı bölgelerine bıraktığı kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mustafa Balbay’dan çarpıcı kulis bilgisi
- A Takımı'na neşter mi vurulacak?
- Demokrat Parti'den yerel seçim kararı
- Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem
- Erdoğan’a dikkat çeken 'İstanbul' yanıtı
- Türkiye'nin konuştuğu ilçe Esenyurt'ta bir gün geçirdik
- İşte Kocaeli'deki patlama anı...
- TKDF’den ‘Karabulut cinayeti’ açıklaması
- Uzman doktor bulunamıyor!
- Alanya'daki kavgada 'ahlaksız teklif' iddiası