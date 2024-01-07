Ünlü oyuncu Russell Crowe 'soyunu' açıkladı

Yayınlanma: 07.01.2024 - 13:40

Güncelleme: 07.01.2024 - 13:40

2000 yapımı "Gladyatör" filmi ile "En İyi Erkek Oyuncu" Oscar'ını kazanan Russell Crowe, 18. yüzyılda başı kesilerek idam edilen 11. Lord Lovat'ın (Simon Fraser) soyundan geldiğini açıkladı.

Yaklaşık üç milyon takipçisinin bulunduğu X hesabından açıklamalarda bulunan Crowe, "Bir süredir İtalyan atalarımın izini sürmek için araştırma yapıyorum. Folklorik aile hikayeleri ve yazım hataları yüzünden birçok yanlış yola sapmıştım" mesajı ile ulaştığı sonuçları takipçileriyle paylaştı.

Gladyatör'ün yıldızı, "Anne tarafından büyük büyük büyük dedemin 1864'te Yeni Zelanda'ya giden Luigi Ghezzi olduğu ortaya çıktı. Parma doğumlu Augestine ve Annunziata'nın oğlu olarak 1829'da İtalya'nın Marche bölgesindeki Ascoli Piceno'da doğmuş. Luigi, Arjantin'de çalışıyormuş, Hindistan'a giden bir tekneye binip, kaza geçirmiş ve kendine Capetown'da bulmuş. Oradayken Mary Ann Curtain'la tanışıp evlenmiş ve Yeni Zelanda'ya göç etmişler" ifadelerini kullandı.

Babasının anne tarafından bir akrabası olan John (Jock) Fraser'ın, 1841'de Yeni Zelanda'ya geldiğini belirten Crowe, kendisinin doğrudan Simon Fraser'ın soyundan geldiğini söyledi. Crowe, X hesabından şunları yazdı:

"Onu biraz araştırın, enteresan bir karaktermiş. Ona 'Yaşlı Tilki' derlermiş. Görünüşe göre Makyavelist davranışları 80 yaşında başına bela oldu ve Londra Kalesi'nde yaşayan bedeninden kafası kesilen son adam olarak kötü bir şöhret kazandı. Soyluların onun ölümünü izlemesi için geçici tribünler kurulmuş. Bu tribünlerden biri çökerek dokuz izleyicinin ölümüne neden olmuş. Öldürülmeden hemen önce bunun söylenmesi onu güldürmüş. Bıçak boynuna saplandığında hâlâ gülüyormuş ve böylece 'gülmekten ölmüş'"

"YENİ MACERALAR BENİ BEKLİYOR"

İtalya'daki kökenlerine dair izler bulduğu için memnun olduğunu vurgulayan 59 yaşındaki oyuncu, "Sonunda İtalyan bağlantılarımı öğrenmek çok güzel. İtalya'da hiç gitmediğim yerler var. Görünüşe göre beni bazı maceralar bekliyor" mesajını yazdı.

1747 yılında vatana ihanet suçundan ölüm cezasına çarptırılan Simon Fraser, Britanya'da kafası kesilerek idam edilen son kişi olarak biliniyor.