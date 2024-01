Ünlü oyuncu Gary Oldman'dan Harry Potter itirafı: 'Vasattım'

Yayınlanma: 02.01.2024 - 17:35

Güncelleme: 02.01.2024 - 17:44

Harry Potter serisinde "Sirius Black" karakterine hayat veren oyuncu Gary Oldman, Happy Sad Confused adlı podcaste konuk oldu. Oldman, Harry Potter serisinde "Sirius Black" karakterini vasat bir şekilde canlandırdığını söyledi.

Oldman, "Bence oradaki işim vasattı. Belki Alan (Rickman) gibi kitapları okusaydım, ne geleceğini bilseydim, dürüstçe daha farklı oynayacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Oldman, Harry Potter serisine 2004 yapımı "Harry Potter ve Azkaban Tutsağı" filmi ile dahil olmuştu.

Aktör daha sonra Harry Potter ve Ateş Kadehi (Harry Potter and the Goblet of Fire) ve Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı (Harry Potter and the Order of the Phoenix) filmlerinde de rol almıştı.

EN ÇOK ZORLANDIĞI SAHNEYİ AÇIKLADI

Oldman, Sirius Black rolünde çektiği en zor sahnenin Harry Potter ve Azkaban Tutsağı'nda Ruh Emiciler ruhunu emerken karakterinin donmuş bir gölün kenarında yüzüstü yattığı sahne olduğunu açıkladı.

İngiliz aktör, sahnenin bu kadar zorlayıcı olmasının ana nedeninin soğukta uzun süre hareketsiz yatmanın verdiği fiziksel rahatsızlıktan kaynaklandığını söyledi.

Sahnenin çekiminin bir hafta sürdüğünü söyleyen Oldman, "Harry Potter'lardan birinde donmuş bir göl vardı. Bir nevi ölüydüm ve ruhum bedenimi terk ediyordu ve bir hafta boyunca orada öylece yatmak zorundaydım, her gün, hiçbir şey yapmadan. Evet, yapmak zorunda kaldığım en zor şey donmuş bir gölün yanında yatmaktı" ifadesinde bulundu.

Oldman'ın Harry Potter serisindeki varlığı, canlandırdığı karakterin Sihir Bakanlığı'ndaki bir savaş sırasında trajik bir şekilde ölmesiyle sona ermişti.