Ünlü oyuncu Sean Penn'in annesi Eileen Ryan 94 yaşında vefat etti

11 Ekim 2022 Salı, 13:01

İki kez Oscar ödülü alan Sean Penn'in annesi Eileen Ryan 94 yaşında yaşamını yitirdi. Küçük Ev ve Bonanza dizilerindeki rolü ile bilinen efsanevi aktris, geçtiğimiz Pazar günü Malibu'daki evinde vefaat etti. Tiyatro sahnesinde eğitim alan ünlü oyuncu bir hafta içerisinde, 16 Ekim'de 95 yaşına girecekti.

Ryan'ın üç oğlundan en büyüğü olan Michael, Pazartesi günü annesinin bir fotoğrafı ve kırık bir kalp emojisi ile "Dün annemizi kaybettik" yazan bir Tweet paylaştı. Ryan'ın ailesi, hayranlarını üzen ölümün sebebine dair bir açıklama yapmadı.

We lost mom yesterday ?? pic.twitter.com/r9XSKdEeE5 — Michael Penn (@MPenn) October 10, 2022

EİLEEN RYAN KİMDİ?

1927'de New York'ta doğan Eileen, hemşire Rose Isabel ve diş hekimi Amerigo Giuseppe Annucci'nin kızıydı. Oyuncu ve yönetmen Leo Penn ile 1957'den 1998'deki ölümüne kadar evli kaldı.

Meşhur şovmenin ilk televizyon rolü, 1955'te yayınlanan bir Amerikan drama dizisi olan 'Goodyear Television Playhouse' idi. Bundan önce Broadway Tiyatrosu'nda, 1953'te 25 yaşında 'Sing Till Tomorrow ve ardından 1958'de 'Comes a Day'de rol aldı.

Onlarca yıllık kariyeri boyunca 60'tan fazla televizyon programında ve filmde rol alan efsanevi aktris, 62 yaşındaki aktör Sean, 64 yaşındaki müzisyen Michael Penn ve 2006 yılında 40 yaşında hayatını kaybeden merhum aktör Chris Penn'in annesiydi.

Ryan ve oğlu Sean, The Indian Runner, Kralın Tüm Adamları ve Benim Adım Sam gibi projelerde birlikte çalışarak profesyonel bir yaşam paylaştılar.