Ünlü Rap yıldızı Lil Nas X yarı çıplak halde gözaltına alındı

Grammy ödüllü dünyaca ünlü şarkıcı Lil Nas X'in sosyal medyada yayılan görüntüleri, perşembe günü sabah saatlerinde, ABD'nin Los Angeles kentindeki Ventura Bulvarı’nda, iç çamaşırı ve kovboy çizmeleriyle yürürken kaydedildi. TMZ tarafından yayınlanan bir videoda, Lil Nas X’in kameraya işaret ederek “partiye gidiyorum” dediği ve başına turuncu bir trafik konisi taktığı görüldü.

Los Angeles Polis Departmanı’nın yaptığı açıklamaya göre, “çıplak bir adamın sokaklarda dolaştığı” yönünde gelen ihbarlar üzerine olay yerine gelen ekipler, Lil Nas X’i yolun ortasında yürürken buldu.

İddiaya göre polis ekipleri, ünlü sanatçının üzerlerine koşması üzerine onu etkisiz hale getirdi ve kelepçeledi. Sağlık ekiplerine verilen bilgide, bunun “olası bir aşırı doz vakası” olabileceği bildirildi. Sanatçı hastaneye kaldırılırken, hakkında “görevli memura saldırı” şüphesiyle işlem başlatıldı.

15 SAAT ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Lil Nas X’in gözaltına alınmasından yaklaşık 15 saat önce, Hollywood’da bir otelin önündeki güvenlik kameralarına yakalandığı ortaya çıktı.

Görüntülerde sanatçının tek başına otelin avlusuna girdiği, kovboy şapkası, çizmeleri, kot pantolonu ve gömleğiyle dolaştığı görüldü. Daha sonra lobide bir bardak su içen rapçi, kısa süre sonra gömleğini çıkararak tekrar sokağa döndü.

Sanatçının ertesi sabah yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Ventura Bulvarı’nda yarı çıplak halde görülmesi, “bu süre içinde nerede ve ne yaptığı” sorularını gündeme getirdi.

Ünlü rapçinin ekibinden henüz bir açıklama yapılmadı. Polis kaynakları, Lil Nas X’in tedavisinin sürdüğünü, ancak ilerleyen süreçte hakkında “görevli memura mukavemet” suçundan dava açılabileceğini bildirdi.

LIL NAS X KİMDİR

1999 doğumlu Montero Lamar Hill, sahne adıyla Lil Nas X, 2019’da yayımladığı “Old Town Road” ile dünya çapında tanındı. Şarkı, Billboard Hot 100 listesinde 17 hafta zirvede kalarak rekor kırdı ve iki Grammy kazandırdı.

Ünlü rapçi, aynı zamanda Country Music Association’dan ödül alan ilk açık kimlikli eşcinsel sanatçı oldu. 2021’deki “Montero (Call Me By Your Name)” klibi muhafazakâr çevrelerin tepkisini çekmiş olsa da, Lil Nas X bu eleştirilere alaycı paylaşımlarla yanıt verdi.

Sanatçı son dönemde hayranlarının merakla beklediği ikinci albümü “Dreamboy” üzerinde çalışıyordu.