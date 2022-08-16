Ünlü rapçi ASAP Rocky silahlı saldırı ile suçlandı
Amerikalı rapçi ASAP Rocky, anlaşmazlık yaşadığı ASAP Relli takma isimli şahsı vurduğu iddiası ile tutuklandı. Savcılığın silahlı saldırıyla suçladığı rapçi dokuz yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
ASAP Rocky sahne ismiyle bilinen Rakim Athelstone Mayers, Rihanna ile yaptığı geziden döndükten sonra "ASAP Relli takma isimli prodüktörü silahla yaralamak gerekçesiyle" Los Angeles Havaaalanı'nda tutuklandı.
Guardian'ın haberine göre, Amerikalı rapçi Nisan ayından beri tutuklu bulunmasının ardından savcılık tarafından silahlı saldırı ile suçlandı. ABD'li rapçi suçlu bulunursa dokuz yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
Los Angeles İlçe Bölge Savcısı George Gascon yaptığı açıklamada, "Kamusal bir yerde silah sıkmak, yalnızca hedefteki kişi için değil, Hollywood'u ziyaret eden masum ziyaretçiler için de trajik sonuçlarla sonuçlanabilecek ciddi bir suçtur" açıklamasında bulundu.
Savcı Gascon, "Ofisim bu davadaki delilleri kapsamlı bir şekilde gözden geçirdi. Ateşli silah kullanıldığı iddiasının dosyaya eklenmesinin gerekli olduğuna karar verdi" dedi.
ASAP Relli takma isimli prodüktör Terell Ephron, Rakim Mayers'in kendisini, anlaşmayı tartışmak için karanlık bir yere çektiğini ve Mayers'in kendisine yarı otomatik bir silah ile ateş ettiğini iddia etti.
Ephron, en az 25 bin dolarlık tazminat istiyor
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