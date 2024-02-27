Ünlü rapçiye ağır suçlama: Erkek yapımcısını taciz etti

Yayınlanma: 27.02.2024 - 11:36

Güncelleme: 27.02.2024 - 11:36

Sahne adı Puff Daddy olan Sean 'Diddy' Combs'a, müzik yapımcısı Rodney 'Lil Rod' Jones tarafından cinsel saldırı suçlamasıyla dava açıldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, New York'taki federal mahkemede açılan davada Jones, Combs'un kendisini elle taciz ettiğini ve hayat kadınlarıya seks yapmaya zorladığını iddia etti.

Kendisine zorla ilaç verildiğinden şüphelendiğini öne süren Jones, kendi rızası olmadan iki hayat kadını ile aynı yatakta uyandığını söyledi.

Combs'un avukatı Shawn Holley, Jones'un iddialarını "tamamen kurgu" olarak nitelendirdi.

Holley, "İddialarının tamamen yalan olduğuna dair ezici, tartışılmaz kanıtlarımız var. Bu tuhaf iddiaları mahkemede ele alacağız ve bunları yapanlara karşı gerekli tüm işlemleri yapacağız" ifadesinde bulundu.

İLK SUÇLAMA DEĞİL

Combs, 'Cassie' ismiyle tanınan R&B şarkıcısı Casandra Ventura tarafından "tecavüz" ve "şiddet" iddiaları ile mahkemelik oldu. Ventura, Combs ile ilişkileri başlar başlamaz istismara maruz kaldığını öne sürdü.

Combs ve Ventura, mahkeme dışında uzlaşmaya gitmişti.

Combs'un bir video klibinde de yer alan Joi Dickerson-Neal adlı bir kadın ise, Combs ile 1991 yılında randevuya çıktığını ve Combs tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etmişti.

Neal, bu süreçte rapçinin kendisine uyuşturucu madde verdiğini, daha sonra kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürmüştü.

Combs'un bir temsilcisi, Neal'ın iddialarına ilişkin "uydurma ve güvenilmez" açıklamasında bulunmuştu. Temsilci, "Bu tamamen para elde etme çabası, başka bir şey değil" ifadesinde bulunmuştu.