Ünlü Rus denizci Aleksandr Buzakov hayatını kaybetti: Sektörün öncüleri arasındaydı

26 Aralık 2022 Pazartesi, 12:28

Rusya'nın deniz filosundaki gemiler üzerinde çalışan Birleşik Gemi İnşa Şirketi Amirallik Tersaneleri Genel Müdürü Başkanı Aleksandr Buzakov hayatını kaybetti.

66 yaşındaki Aleksandr Buzakov'un ölüm nedeni henüz açıklanmazken, Rus devlet haber ajansı TASS'ın haberinde ölümünün "zamansız" ve "trajik" olduğu belirtildi.

Newsweek'in aktardığına göre, United Shipbuilding tarafından yapılan açıklamada, "United Shipbuilding Corporation, Admiralty Tersaneleri ve tüm ulusal gemi inşa endüstrisi, Admiralty Tersaneleri Genel Müdürü Alexander Sergeevich Buzakov'un 66 yaşında hayata veda etmesi nedeniyle telafisi mümkün olmayan bir kayıp yaşamıştır" denildi.

Açıklamada, "En karmaşık siparişlerin sorumluluğunu üstlendi ve her biriyle onurlu bir şekilde ilgilenerek hem sektörde hem de ülke yönetiminde büyük bir itibar kazandı" ifadeleri yer aldı.

DENİZALTILAR KONUSUNDA "UZMAN" OLARAK TANIMLANIYOR

Buzakov'un şirketi, nükleer olmayan denizaltılar konusunda uzmanlaşmasıyla tanınıyor. Şirketin resmi açıklamasına göre Buzakov, hayatını Rus deniz filosunu güçlendirmeye adamıştı ve bu bağlılığı vefatına kadar sürdü.

Buzakov, ölümünden sadece bir gün önce şirketinin en son gemisi olan Velikie Luki adlı yeni denizaltının suya indirilme törenine katılmıştı.

Rus iş insanı, 40 yılı aşkın deneyimi ve Admiralty Tersaneleri'nin başında geçirdiği 11 yılla bu sektörün duayen isimlerinden biri olduğu belirtildi.

Buzakov'un ani ölümü ve ülkenin iş dünyasındaki önemli konumu, son bir yıl içinde Rus elitleri arasında yaşanan ani ve gizemli ölümler nedeniyle internette bazı spekülasyonlara yol açtı.

2022'DE 11 RUS OLİGARK HAYATINI KAYBETTİ

Ocak ayından bu yana 11 Rus oligark şüpheli koşullar altında öldü ve bu ölümler genellikle resmi olarak "intihar" ya da "kaza" olarak açıklandı.

CNN tarafından yayınlanan bir raporda belirtildiği üzere, Eylül ayı başı itibariyle ölümlerin en az dördü, Rusya'nın devlete ait büyük enerji şirketi Gazprom ile bağlantılı iş insanlarının başına geldi.

Gazprom, yılın başlarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgalini kınayan ve savaş mağdurları için empati çağrısında bulunan açıklamalar yayınlayan Rus şirketleri arasında dikkat çekiyor.

Bu durum, söz konusu ölümlerin Putin'e yeterince sadık olmadıkları gerekçesiyle önemli isimlere yönelik devlet tarafından düzenlenmiş suikastlar olduğu yönünde yaygın spekülasyonlara yol açtı.