Ünlü Rus şair Lev Rubinstein hayatını kaybetti

Rusya'nın başkenti Moskova'da araba çarpması sonucu komaya giren şair Lev Rubinstein 76 yaşında yaşamını yitirdi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 14.01.2024 - 17:25
Ünlü Rus şair Lev Rubinstein hayatını kaybetti
Abone Ol google-news
Player Alanı

Rus şair Lev Rubinstein, 76 yaşında hayatını kaybetti. Kavramsal sanat eserleriyle bilinen Rubinstein'in vefatını kızı Maria duyurdu. Blogundan bir açıklama yapan Maria Rubinstein, "Babam Lev Rubinstein bugün öldü" ifadelerini kullandı. 

Reuters'ın aktardığına göre, Moskova'da 8 Ocak'ta araba çarpan Rubinstein, bu kazanın ardından komaya girmişti. Rubinstein, kazada aldığı yaralar sonucu hayatını kaybetti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da 19 Şubat 1947 tarihinde dünyaya gelen Lev Rubinstein, Moskova Devlet Üniversitesi'nde filoloji eğitimi aldı. Mezun olduktan sonra ilk olarak kütüphane görelisi olarak çalışan Rubinstein'ın edebi kariyeri 1960'lı yıllarda başladı. Moskova kavramsal sanat ekolünün kurucusu ve önde gelen isimlerinden biri olarak bilinen Rubinstein, son dönemde özellikle Kremlin'in LGBTİ+'lara yönelik baskısına ve 2014 yılından bu yana Ukrayna'ya yönelik askeri eylemlerine karşı çıkıyordu.


Rus Şair trafik kazası

İlgili Haberler

O kareyle hafızalara kazınmıştı: El-Bab şehidinin babası, hayatını kaybetti

O kareyle hafızalara kazınmıştı: El-Bab şehidinin babası, hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Bill Hayes 98 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Bill Hayes 98 yaşında hayatını kaybetti

En Çok Okunan Haberler