O kareyle hafızalara kazınmıştı: El-Bab şehidinin babası, hayatını kaybetti

Fırat Kalkanı Operasyonu çerçevesinde Suriye'nin El-Bab kentinde 7 yıl önce şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın (25) babası Mehmet Kılıç (64), yaşamını yitirdi.

DHA
Yayınlanma: 14.01.2024 - 17:10
O kareyle hafızalara kazınmıştı: El-Bab şehidinin babası, hayatını kaybetti
Abone Ol google-news
Player Alanı

Fırat Kalkanı Operasyonu çerçevesinde Suriye'nin El-Bab kentinde, 8 Şubat 2017'de, IŞİD saldırısı sonucu 3 aylık evli Uzman Çavuş Gökhan Kılıç, şehit oldu. 

Şehidin, Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi 2424 Sokak'ta yaşayan ailesine görevli askerler tarafından haberi verildi. 

Şehit Kılıç, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. 

Dün akşam saatlerinde rahatsızlanan şehit babası Mehmet Kılıç, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 

Kılıç'ın hastaneden alınan cenazesi Buruk Mezarlığı'na götürüldü. Mehmet Kılıç, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. 


Fırat Kalkanı Şehit Baba hayatını kaybetti

İlgili Haberler

20 günde 21 şehit… Bilal Erdoğan’ın ‘bedelli askerlik’ açıklaması yeniden gündemde!

20 günde 21 şehit… Bilal Erdoğan’ın ‘bedelli askerlik’ açıklaması yeniden gündemde!
Şehit babasının evladına vedası yürekleri dağladı: 'Seninle gurur duyuyorum oğlum'

Şehit babasının evladına vedası yürekleri dağladı: 'Seninle gurur duyuyorum oğlum'
Son dakika... Bakan Tekin duyurdu: Okullarda şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak

Son dakika... Bakan Tekin duyurdu: Okullarda şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak

En Çok Okunan Haberler