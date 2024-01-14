O kareyle hafızalara kazınmıştı: El-Bab şehidinin babası, hayatını kaybetti
Fırat Kalkanı Operasyonu çerçevesinde Suriye'nin El-Bab kentinde 7 yıl önce şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın (25) babası Mehmet Kılıç (64), yaşamını yitirdi.
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Fırat Kalkanı Operasyonu çerçevesinde Suriye'nin El-Bab kentinde, 8 Şubat 2017'de, IŞİD saldırısı sonucu 3 aylık evli Uzman Çavuş Gökhan Kılıç, şehit oldu.
Şehidin, Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi 2424 Sokak'ta yaşayan ailesine görevli askerler tarafından haberi verildi.
Şehit Kılıç, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.
Dün akşam saatlerinde rahatsızlanan şehit babası Mehmet Kılıç, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Kılıç'ın hastaneden alınan cenazesi Buruk Mezarlığı'na götürüldü. Mehmet Kılıç, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
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