Cesedi çürümeye terk ettiler: Anne babaya 40 yıl hapis

36 yandaki Lacey Fletcher'ın cesedini, kanepede çürümeye terk eden ebeveynlere 40 yıl hapis cezası verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 11:09
Cesedi çürümeye terk ettiler: Anne babaya 40 yıl hapis
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ABD'de Lacey Fletcher isimli 36 yaşındaki kadının cesedi, evinin kanepesinde çürümüş ve erimiş halde bulundu. 

Kadının birlikte yaşadığı anne ve babası Clay ve Sheila Fletcher, kasıtsız adam öldürme suçundan 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Louisina Bölge Savcısı Sam D'Aquilla, "Hayvanlarınıza bu şekilde davranmazsınız" dedi.

İhmalkarlıkla suçlanan ebeveynler, suçlamalar karşısında itirazda bulunmadı. Komşuları tarafından verilen ifadelerde, "Sheila ya da Clay Fletcher'ın hiçbir zaman kızlarına zarar vermek gibi bir niyeti olmadı, onu seviyorlardı"  dendi. 

Polis, Lacey'nin kurtçuklarla dolu cesedinin bulunduğunda 43 kilo olduğu bilgisini paylaştı. Ekiplerin eve girdikten birkaç dakika sonra koşarak dışarı çıktığı ve içerdeki sert koku nedeniyle ön bahçede kusmaya başladığı anlatıldı. 

Mahkeme belgelerine göre, Lacey'nin bulunduğu oda dışkı kokuyordu ve kanepenin bulunduğu zemin idrar birikmesi nedeniyle çökmek üzereydi. Adli tıp ofisine göre Lacey'nin ölüm nedeninin, kronik yetersiz beslenmeye, akut açlığa, hareketsizliğe, akut ülser oluşumuna ve sepsise yol açan bir kemik enfeksiyonu olan osteomiyelite yol açan ciddi tıbbi ihmal olduğu belirlendi. 

Otizm ve sosyal anksiyete tanısı konulan Lacey'nin 12 yıl boyunca koltukta hareket etmeden oturduğu açıklandı.

Komşu Robert Blades, Lacey'yi en son 15 yıl önce  21 yaşındayken gördüğünü söyleyerek, kızı on yıldan fazla bir süredir görmedikten sonra 2018'de Clay Fletcher'a kızını nasıl sorduğunu anlattı.

Blades, "Clay'e sordum çünkü onu uzun zamandır görmemiştim. Belki de evlenip yoluna devam ettiğini düşünmüştüm. Clay kızının hâlâ evde yaşadığını ve durumunun iyi olduğunu söyledi ancak konuyu hızla değiştirdi. Ben de ona inanmıştım" diye konuştu. 


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