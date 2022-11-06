Ünlü şarkıcı Aaron Carter 34 yaşında yaşamını yitirdi
Ünlü şarkıcı Aaron Carter, Los Angeles yakınlarındaki evinde ölü bulundu.
Çocuk pop yıldızı olarak erken yaşta ün kazanan, rap ve oyunculuk kariyerine başlamadan önce kardeşinin hit grubu Backstreet Boys ile turneye çıkan Aaron Carter, cumartesi günü Los Angeles yakınlarındaki evinde ölü bulundu.
LA County Şerif Departmanı sözcüsü yaptığı açıklamada, saat 11:00 civarında Carter's Lancaster, California'daki bir yardım çağrısına cevap verdiklerini söyledi.
Kaynaklar, Carter'ın küvetinde ölü bulunduğunu söyledi. Yetkililer olası bir ölüm nedeni hakkında bilgi vermedi.
The Hollywood Reporter'a göre Carter, en son bu yılın başlarında, oğlu Prince'in velayetini geri almak için birçok kez uyuşturucu rehabilitasyon merkezlerine gitti.
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