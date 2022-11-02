Son dakika: Menderes Samancılar duyurdu: Ünlü oyuncu Rıza Akın yaşamını yitirdi

02 Kasım 2022 Çarşamba, 07:39

Ünlü oyuncu Menderes Samancılar, dün meslektaşı Rıza Akın'ın yoğun bakıma kaldırıldığını açıkladı. Akın'ın beyin kanaması geçirdiği aktaran Samancılar, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu.

* Rıza Akın kardeşim beyin kanaması geçirdi. Ameliyattan çıktı, yoğun bakımda. Allah onu sevdiklerine bağışlasın. Kardeşim bunu da atlatacaktır. Sonuna kadar tüm doktorlarımıza inanıyor ve güveniyoruz.

ACI HABERİ DE SAMANCILAR DUYURDU

Samancılar bu sabah kahreden haberi duyurdu. Rıza Akın'ın hayatını kaybettiğini aktaran Samancılar, "Canım kardeşim Rıza Akın'ı kaybettik" mesajı yayınladı.

Adanalı ünlü oyuncu Rıza Akın, çok sayıda sinema ve televizyon yapımı ile tiyatro oyununda yer aldı.

Yönetmenliğini Faysal Soysal'ın yaptığı Türkiye-İran ortak yapımı "Ceviz Ağacı" filminin galası İran’ın başkenti Tahran’da yapılmıştı.

RIZA AKIN KİMDİR?

Eylül 1957'de doğan Rıza Akın, tiyatroya Adana Halkevi'nde başladı. Tiyatro hayatına Ankara'da devam eden Akın, profesyonel kariyerine Ankara Birlik Tiyatrosu'nda adım attı.

Tiyatro yaşantısına (1969-1977) ara verdikten sonra iletişim eğitimi aldı ve gazeteciliğe başladı. 1997 yılında Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nu kurdu ve beş yıl sanat danışmanlığını üstlendi.

2005 yılında Tayfun Pirselimoğlu'nun tamamlanamayan 'Kuartet' adlı filmiyle oyunculuğa döndü.

Habercilik ve oyunculuğu eşzamanlı götüren Rıza Akın, Nisan 2019'da Japon Miho Shimotashiro ile evlendi.