Ünlü şarkıcı Akon altıncı kez gözaltına alındı!

Dün ortaya çıkan bilgilere göre, ironik bir şekilde en popüler şarkılarından biri 'Locked Up' (tutuklu) olan ünlü şarkıcı, 7 Kasım Cuma günü, ABD'nin Georgia eyaletinde hakkında çıkarılmış bir yakalama kararı bulunduğu için gözaltına alındı.

TMZ’nin elde ettiği tutuklama belgelerine göre Akon, sabah saat 11.00 sularında gözaltına alındı ve Chamblee Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Sanatçı, ardından altı saat boyunca ilçeye bağlı cezaevinde tutulduktan sonra serbest bırakıldı. Ünlü ismin tutuklama fotoğrafı da kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı.

SON SUÇU BELLİ OLDU

The Independent'ta yer alan habere göre Akon, askıya alınmış ehliyetle araç kullanmak ve hakkında düzenlenen bir mahkeme oturumuna katılmamak suçlamalarıyla aranıyordu.

Polisler, hem ehliyeti askıda olduğu için hem de araçta yasadışı bir elektronik sigara bulunduğundan Akon’un Tesla Cybertruck model aracını çekiciyle götürdü.

SÖZCÜDEN AÇIKLAMA

Akon’un sözcüsü, gözaltına alınma gerekçesinin bir memuriyet/bürokrasi hatası olduğunu belirterek şunları söyledi:

Bürokratik bir sorun nedeniyle askıya alınan ehliyet kararı yanlış şekilde işlenmiş. Borç zaten ödenmişti, ancak sisteme düzgün girilmemiş. Bu durum Aralık ayı başında mahkemede düzeltilecek.

AKON'UN SABIKA GEÇMİŞİ

Bu durum, ünlü şarkıcının polisle ilk karşılaşması değil, geçmişte altı kez gözaltına alınmış, ancak yalnızca bir kez hüküm giymişti.

1998’de New Jersey’de yasa dışı silah bulundurmaktan suçlu bulunmuş, üç yıl denetimli serbestlik almıştı.

Bu karar, şarkıcının bugüne kadarki tek mahkûmiyeti olarak biliniyor.

2008 yılında, Akon’un geçmişte anlattığı 'geniş kriminal geçmişin büyük ölçüde uydurma olduğu' da ortaya çıkmıştı.