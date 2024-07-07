Ünlü WWE yıldızı John Cena emekli oluyor

Yayınlanma: 07.07.2024 - 13:11

Güncelleme: 07.07.2024 - 13:11

Kanada'nın Toronto kentinde cumartesi gece düzenlenen Money In The Bank yarışmasında ringe çıkan 47 yaşındaki ABD’li güreşçi John Cena, son olarak önümüzdeki yıl, Royal Rumble, Elimination Chamber ve Las Vegas'ta düzenlenecek WrestleMania 41'e katılacağını duyurdu.

SON KEZ RİNGLERDE GÜREŞECEK

Yirmi yılı aşkın bir süredir WWE'de çalıştığını ve kariyeri boyunca "inanılmaz refah" ve "muazzam zorluklar" gördüğünü söyledi.

Yıldızın emeklilik duyurusu, arenadaki tribünler tarafından ”Teşekkürler Cena" sloganları ile karşılandı.

Cena arenadaki hayranlarına cevaben "Ne inanılmaz bir jest! Size teşekkür etmek istiyorum, sizlerin inşa ettiği bu evde oynamama izin verdiğiniz için çok teşekkür ederim" dedi.

Cena, WWF olarak bilindiği 2001 yılından bu yana WWE ile anlaşmalı ancak 2018'den bu yana yarı zamanlı olarak sahne alıyor. Ringlerde geçirdiği süre boyunca 16 kez dünya şampiyonu oldu.

CENA’NIN KARİYERİ NASIL BAŞLADI?

1990'ların sonunda vücut geliştirme kariyerini sürdürmek için Kaliforniya'ya taşınan Cena, 1999'da profesyonel güreşe başladı.

John Cena, WWE içinde, tüm zamanların en büyük profesyonel güreşçilerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Cena, 23 yıllık kariyerinde akıllara kazınan simge şarkısı ve hareketi, ”You Can’t See Me” ile dünya çapında hayranlara ulaştı.

Ayrıca John Cena, komedyen Amy Schumer'in yazıp oynadığı 2015 yapımı komedi filmi Trainwreck, Margot Robbie ile birlikte DC Comics ekibine dayanan 2021 yapımı The Suicide Squad ve son olarak Matthew Vaughn'un casus aksiyon komedisi Argylle dahil olmak üzere çok sayıda Hollywood filminde rol aldı.