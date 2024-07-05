O markaya 145,8 milyon dolar ceza: ABD aşırı karbondioksit emisyonu tespit etti...

Yayınlanma: 05.07.2024 - 17:43

Güncelleme: 05.07.2024 - 17:43

Çevre Koruma Ajansı (APE), 2012-2018 model yıllarına ait araçların GM'nin ilk uyum raporlarında iddia edilenden ortalama %10 daha fazla karbondioksit saldığını tespit eden çok yıllı soruşturmanın ardından GM'nin yaklaşık 50 milyon metrik ton karbon ödeneğinden vazgeçmeyi kabul ettiğini söyledi.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) ayrıca GM'nin yakıt ekonomisi uyum sorunları için 145,8 milyon dolar ceza ödeyeceğini ve EPA'nın hafif hizmet araç kullanım testi programı tarafından tespit edilen sorunları çözmek için 2008-2010 model yılları için 30,6 milyondan fazla yakıt ekonomisi kredisini iptal edeceğini söyledi.

GM bu yılın başlarında EPA ve diğer düzenleyicilerle kredilerinde yapılacak ayarlamalar konusunda görüşmelerde bulunduğunu açıklamış ve 2023 yılına kadar konuyla bağlantılı olarak harcadığı toplam maliyetin "olası zararın mevcut en iyi tahmini" olan 450 milyon dolar olduğunu eklemiştir. Bu da kaybedilen kredilerin yaklaşık 300 milyon dolar değerinde olduğunu gösteriyor.

KARAR SONRASI GM'DEN AÇIKLAMA

GM çarşamba günü yaptığı açıklamada bu rakamın "federal hükümetle bu meselelerin nihai çözümünün maliyetleriyle tutarlı" olduğunu söyledi.

GM yaptığı açıklamada, "söz konusu araçların belgelendirilmesi ve kullanım testlerinde yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere her zaman uyduğunu ve bağlı kaldığını" söyledi.

GM daha önce EPA gerekliliklerini karşılamak için 38 milyon emisyon kredisi satın almıştı.

2015 Volkswagen dizel emisyon davasından farklı olarak EPA, GM'nin testlerde emisyonları kasıtlı olarak azaltmak için bir cihaz kullandığını iddia etmiyor.

EPA ARAÇLARIN GERİ ÇAĞRILMASINI İSTEMİYOR

EPA Yöneticisi Michael Regan yaptığı açıklamada, "EPA'nın araç standartları, gerçek dünyada halk sağlığına fayda sağlamak için güçlü bir denetime bağlıdır" dedi ve şöyle devam etti:

"Soruşturmamız hesap verebilirliği sağlamış ve ülke genelinde hava kirliliğini azaltan ve toplumları koruyan önemli bir programı desteklemiştir."

Söz konusu araçlar arasında 4,6 milyon 2012-2018 tam boy pikap ve SUV ile yaklaşık 1,3 milyon 2012-2018 orta boy SUV yer alıyor.

Haziran 2023'te NHTSA, GM'nin 2016 ve 2017 için gereklilikleri karşılamadığı için 128,2 milyon dolar yakıt ekonomisi cezası ödediğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Chevrolet, Buick, GMC ve Cadillac araçlarını satan GM, yakıt ekonomisi programının 40 yıllık tarihinde daha önce hiç ceza ödememişti. NHTSA, başlangıçta uyum eksikliğini karşılamak için kredi kullanmayı planladığını ancak ceza ödemeyi tercih ettiğini söyledi.

YAKIT EKONOMİSİ STANDARTLARI ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

Geçen yıl NHTSA, 2027'den 2032'ye kadar yakıt ekonomisi standartlarının yükseltilmesini önermiş ve bunun GM'ye dönem boyunca 6,5 milyar dolara mal olacağını tahmin etmişti. NHTSA, geçen ay yayımlanan nihai kural uyarınca GM'nin 2031 yılına kadar 906 milyon dolar cezayla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.