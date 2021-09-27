Ünlü şarkıcı R. Kelly dokuz suçtan suçlu bulundu

27 Eylül 2021 Pazartesi, 22:48

Tam adı 'Robert Sylvester Kelly' olan Grammy ödüllü ABD'li şarkıcı R. Kelly'nin adı, uzun bir süredir cinsel istismar ve seks ticareti suçlamalarıyla anılıyor.

SUÇLU BULUNDU

Şarkıcı hakkındaki New York Doğu Bölge Mahkemesi'nde görülen davada Kelly, toplamda 9 suçlamayla karşı karşıya kaldı.

54 yaşındaki şarkıcı, eyaletler arası seks ticaretini yasaklayan bir yasa olan Mann yasasını ihlal etmekten suçlu bulundu.

KURBANLARI CEZBETMEK İÇİN SERVETİNİ KULLANDI

Savcılar, Kelly'yi müzik kariyerlerine yardımcı olma vaatleriyle kurbanları cezbetmek için şöhretini ve servetini kullanmakla suçladı. Kurbanlarından bazıları, kendilerine cinsel istismarda bulunulduğunda reşit olmadıklarını ifade etti.

Federal jürinin Kelly'yi bu ithamlardan suçlu bulmasının ardından mahkemede onlarca yıl hapis cezasına çarptırılabileceği düşünülüyor.

DAHA ÖNCE ÇOCUK PORNOGRAFİSİ SUÇLAMASINDAN BERAAT ETMİŞTİ

Kelly, 13 yıl önce de Illinois eyaletinde görülen bir davada çocuk pornografisi suçlamalarından beraat etmişti. Kelly hakkındaki yargılama 4 Mayıs'ta başlayacak.



