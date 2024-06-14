Ünlü Youtuber Trump'la röportaj yaptı: 'Uzaylılara inanmıyorum ama garip şeyler var'

Yayınlanma: 14.06.2024 - 16:13

Güncelleme: 14.06.2024 - 16:13

Eski ABD Başkanı Donald Trump, YouTuber ve influencer Logan Paul'un podcast programı Impaulsive'de UFO'lar, yapay zeka ve siyasi rakipleri hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Trump, yapay zeka ile hazırlanan konuşmalarını da paylaştı.

Trump, uzaylılar hakkında inançlı olmadığını belirtti ancak askeri pilotların karşılaştığı tuhaf olaylardan bahsetti.

Trump, "Görüşmelerimde, mükemmel, yakışıklı pilotlarla karşılaştım. Bana 'Efendim, yuvarlak bir şey gördük, süper jet avcı uçağımızdan dört kat daha hızlı gidiyordu' dediler" şeklinde konuştu. Trump, bu anlatılanları inandırıcı bulduğunu belirtti.





JOE BIDEN İLE TARTIŞMA

Trump, CNN'de Joe Biden ile yapacağı tartışmaya da değindi. Tartışmanın önemli olduğunu ve adil olmasını beklediğini ifade etti. "Biden kampanyası oturarak tartışmak istedi, ama ben ayakta olmayı tercih ettim ve bu noktayı kazandık" dedi.

RAP DÜNYASINA YABANCI

Hızlı sorular bölümünde Trump, rap dünyasında büyük bir çatışma olan Drake ve Kendrick Lamar'ın kim olduğunu bilmediğini itiraf etti. "Bilmiyorum" diyerek Paul'a yanıt verdi.

Trump, kendisinin Elvis Presley ve Frank Sinatra'nın ünlü fotoğraflarını geride bıraktığını iddia etti. "Elvis'in ve Frank Sinatra'nın fotoğrafları vardı, ama biz onları çoktan geçtik" dedi.

YAPAY ZEKA İLE HAZIRLANAN KONUŞMALAR

Trump, yapay zekanın konuşmalarını hazırlamak için nasıl kullanıldığını açıkladı. "Yapay zeka, 15 saniyede çok güzel bir konuşma hazırladı ve ben de bunu kullanacağımı söyledim" dedi.

Eski başkan, görevde olduğu süre boyunca Vladimir Putin ve Kim Jong Un ile geliştirdiği ilişkilerden bahsetti. Trump, bu liderlerle iyi anlaştığını ifade etti.

LOGAN PAUL KİMDİR?

Logan Paul, Amerikalı bir YouTuber, influencer ve podcast sunucusudur. Kardeşi Jake Paul ile birlikte sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip olan Paul, ayrıca profesyonel boks maçlarıyla da tanınır.

Daha önce Mike Tyson, Kevin Hart ve Arnold Schwarzenegger gibi isimlerle röportaj yapmıştır. Impaulsive podcast programı, ünlü konukları ve ilginç sohbetleriyle geniş bir dinleyici kitlesine hitap ediyor.