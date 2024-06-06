Eski ABD Başkanı Donald Trump'tan Üçüncü Dünya Savaşı uyarısı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ın politikalarının nükleer savaş riskini arttırdığını belirterek, “Başkanımız (Biden) yüzünden Üçüncü Dünya Savaşına girme şansımız var” dedi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 06.06.2024 - 12:24
Eski ABD Başkanı Donald Trump'tan Üçüncü Dünya Savaşı uyarısı
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ın politikalarının nükleer savaş riskini arttırdığını söyledi.

Fox News'e konuşan Trump, "şu an silahların gücünün, nükleer silahlar nedeniyle ABD tarihindeki en tehlikeli nokta" olduğunu dile getirdi.

Trump, “Başkanımız (Biden) yüzünden Üçüncü Dünya Savaşına girme şansımız var” dedi.

Trump'a göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin lideri Xi Jinping ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un “zihinsel olarak oyunlarının zirvesinde”

Trump, "Ve onlar, oyunlarının zirvesinde olmayan biriyle (Biden), onunla uğraşıyorlar, dürüst olmak gerekirse, o hiçbir zaman zirvede olmadı. Yıllar boyunca dış politikasına baktığınızda, her zaman yanlıştı" ifadelerini kullandı.

“Ülkenin nükleer bir savaşa girdiğini görmek istemiyorum” diyen Trump, iklim değişikliğinin ABD için varoluşsal bir tehdit oluşturabileceği konusunda Biden ile aynı fikirde olmadığını söyledi.

Trump, “Benim için önemli olan tek küresel ısınma nükleer küresel ısınmadır, çünkü asıl mesele budur” dedi.


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