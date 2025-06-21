UNRWA: ‘Gazze’de sağlık hizmetleri çökme noktasında!’

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi’ndeki yakıt krizinin, İsrail’in saldırıları ve ambargosu nedeniyle kritik bir eşiğe ulaştığını belirterek sağlık hizmetlerinin yakın zamanda tamamen durabileceği uyarısında bulundu.

Ajans, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria’daki son duruma ilişkin hazırladığı güncel raporu kamuoyuyla paylaştı.

Raporda, İsrail’in 18 Mart’ta yeniden başlattığı saldırılardan bu yana Gazze’de 680 binden fazla Filistinlinin zorla yerinden edildiği bilgisine yer verildi. Sadece 15 Mayıs ile 17 Haziran arasındaki süreçte yerinden edilen kişi sayısının 242 bini aştığı vurgulandı.

UNRWA’ya göre, İsrail ordusunun kara işgali ve tahliye emirleri nedeniyle Gazze’nin yüzde 82,4’ü Filistinliler için erişilemez hale gelmiş durumda. Bu alanların büyük bölümü sivil geçişlere kapatılmış yasak bölgelere dönüşmüş durumda.

Raporda, İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukasının doğrudan sonucu olan yakıt krizinin insani yardım faaliyetlerini de felce uğrattığına dikkat çekildi. UNRWA, yakıt sevkiyatı sağlanamazsa sağlık sisteminin tamamen çökeceği ve hastanelerin işlevsiz hale geleceği yönünde uyarıda bulundu.

İnsani yardım kuruluşları da Gazze’ye yakıt ulaştırılmaması halinde yaşanacak çöküşün, yalnızca sağlık sistemini değil, hayatta kalma mücadelesi veren sivillerin tamamını doğrudan etkileyeceğini belirtiyor.