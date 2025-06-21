UNRWA: ‘Gazze’de sağlık hizmetleri çökme noktasında!’

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi’ndeki yakıt krizinin, İsrail’in saldırıları ve ambargosu nedeniyle kritik bir eşiğe ulaştığını belirterek sağlık hizmetlerinin yakın zamanda tamamen durabileceği uyarısında bulundu.
Ajans, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria’daki son duruma ilişkin hazırladığı güncel raporu kamuoyuyla paylaştı.
Raporda, İsrail’in 18 Mart’ta yeniden başlattığı saldırılardan bu yana Gazze’de 680 binden fazla Filistinlinin zorla yerinden edildiği bilgisine yer verildi. Sadece 15 Mayıs ile 17 Haziran arasındaki süreçte yerinden edilen kişi sayısının 242 bini aştığı vurgulandı.
UNRWA’ya göre, İsrail ordusunun kara işgali ve tahliye emirleri nedeniyle Gazze’nin yüzde 82,4’ü Filistinliler için erişilemez hale gelmiş durumda. Bu alanların büyük bölümü sivil geçişlere kapatılmış yasak bölgelere dönüşmüş durumda.
Raporda, İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukasının doğrudan sonucu olan yakıt krizinin insani yardım faaliyetlerini de felce uğrattığına dikkat çekildi. UNRWA, yakıt sevkiyatı sağlanamazsa sağlık sisteminin tamamen çökeceği ve hastanelerin işlevsiz hale geleceği yönünde uyarıda bulundu.
İnsani yardım kuruluşları da Gazze’ye yakıt ulaştırılmaması halinde yaşanacak çöküşün, yalnızca sağlık sistemini değil, hayatta kalma mücadelesi veren sivillerin tamamını doğrudan etkileyeceğini belirtiyor.
TIBBİ MALZEME VE İLAÇLARIN 2 AYLIK ÖMRÜ KALDI
Gazze'de UNRWA bünyesindeki sağlık kuruluşlarında tıbbi malzemelerin neredeyse yarısının stoklarda olmadığı ve elde bulunan tıbbi ilaç ve malzemelerin beşte birinden fazlasının iki aydan kısa sürede tükenmesinin öngörüldüğü paylaşıldı.
ÇOCUKLARDA BESLENME YETERSİZLİĞİ 2 KATINA ÇIKTI
Birleşmiş Milletler (BM) verilerine atıf yapılan raporda, Gazze'de kıtlık riskinin giderek arttığı vurgulandı.
Kıtlık riskini arttıran unsurların başında İsrail’in saldırıları, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi, sağlık hizmetlerine yönelik kısıtlamalar olduğu belirtildi.
Gazze Şeridi’nin tüm bölgelerinde 6 yaş ile 59 aylık çocuklarda akut beslenme yetersizliği oranında ciddi artış gözlemlendiği kaydedildi.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne (OCHA) göre, söz konusu yaş aralığındaki akut yetersiz beslenme oranı mart ve mayıs ayları arasında iki katından daha fazla arttı.
Buna göre, Gazze kentinde 1.7, Han Yunus'ta 2.2, Deyr el Belah'ta 2.8 ve Gazze’nin kuzeyinde 2 kat artış görüldü.
İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 55 bin 706'ya, yaralıların sayısı 130 bin 101'e yükseldi.
27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 397'ye, yaralıların sayısı da 3 bin 31'e çıktı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.
İran'a 13 Haziran'da kapsamlı saldırılar başlatan İsrail, dünyanın ilgisinin başka noktaya çekildiği sırada Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.