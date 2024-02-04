UNRWA: Gazze'de temiz suya erişim sınırlı

Yayınlanma: 04.02.2024 - 18:36

Güncelleme: 04.02.2024 - 18:36

UNRWA'nın X hesabından yapılan açıklamada, "Su hayattır, Gazze ise susuz yaşıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in acımasız bombardımanı nedeniyle Gazze'de temiz suya erişimin sınırlı olduğu ifade edildi.

UNRWA'nın açıklamasında, "yardımların sınırlı bir şekilde yapılabilmesi ve İsrail'in saldırılarının altyapıyı tahrip etmesi nedeniyle Gazze'de insani krizin büyüdüğü ve binlerce savunmasız Gazzelinin hastalık riskiyle karşı karşıya kaldığı" kaydedildi.

Diğer yandan UNRWA'nın X hesabındaki diğer bir paylaşımda, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin ifadelerine yer verildi.

Lazzarini'nin Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada, "İzlemekte olduğumuz insani felaketle boğuşan Gazze'deki insanların kötü durumuna dikkat çekmek için sesimizi yükseltmenin bedelini mi ödüyoruz?" şeklinde eleştiride bulunduğu kaydedildi.