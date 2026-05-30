Unvanı sona erdi, görevi bitmedi: Tom Barrack, Suriye ve Irak dosyasında kalıyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Büyükelçi Tom Barrack’ın Suriye Özel Temsilcisi olarak önemli bir rol oynadığını belirtti.

Rubio, “Büyükelçi Tom Barrack, Suriye Özel Temsilcimiz olarak paha biçilmez bir rol oynadı” ifadelerini kullandı.

Barrack’ın bölgedeki deneyimi ve temaslarının Trump yönetiminin hedefleri açısından önemini koruduğunu vurgulayan Rubio, unvanının sona ermesine rağmen Barrack’ın Suriye ve Irak dosyalarında görev almayı sürdüreceğini bildirdi.

Rubio açıklamasında, “Suriye ve Irak’ta Trump yönetimi için lider bir rol oynamaya devam edecek. Uzmanlığı, ilişkileri ve ‘Önce Amerika’ gündemine ilişkin anlayışı, ülkemiz adına kazanımlar sağlamayı sürdürecek” dedi.

Barrack’ın Suriye Özel Temsilcisi unvanının süresinin dolduğu, ancak ABD yönetiminin bölge politikalarında kendisinden yararlanmaya devam edeceği belirtildi.

Açıklama, Washington’un Suriye ve Irak politikasında Barrack’ın diplomatik temaslarının önümüzdeki dönemde de etkili olacağına işaret etti.