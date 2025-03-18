Putin ile Trump görüşmesinden 'kısmi ateşkes' kararı çıktı

Yayınlanma: 18.03.2025 - 21:27

Güncelleme: 18.03.2025 - 21:27

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna ateşkes sürecine ilişkin ayrıntılar ele alındı.

Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Dan Scavino'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, iki lider, kapsamlı ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD yerel saatiyle 10.00'da başladığı belirtilen görüşmenin 2.5 saat sürdüğü bildirildi.

Rusya-Ukrayna ateşkes sürecinin ele alındığı görüşmenin "verimli" geçtiği belirtildi.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA: 'KISMİ ATEŞKES'

ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesi sonrası Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya ve ABD devlet başkanlarının, Ukrayna ihtilafını çözme çabalarını sürdürme niyetlerini teyit ettikleri belirtildi.

Kremlin, Rusya ve ABD'nin Ukrayna anlaşmasıyla ilgili uzman gruplar oluşturulacağını duyurdu.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Trump’ın tarafların 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırılardan karşılıklı kaçınmaları teklifine olumlu cevap verdiğini belirtti.

BEYAZ SARAY: 'KALICI BİR BARIŞ'

ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesi sonrası Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Trump ve Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "kalıcı bir barışla" sona ermesi gerektiği ve kapsamlı müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı." denildi.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Trump, Putin ile yaptığı telefon görüşmesi öncesinde, nihai barış anlaşmasındaki birçok unsur konusunda uzlaşmaya varıldığını söyledi.

Nihai barış anlaşmasının birçok unsuru hakkında mutabakata varıldığını kaydeden Trump, taraflar arasında hala çözülmesi gereken konuların da bulunduğuna işaret etti.