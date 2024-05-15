Ürdün, bir sabotaj girişimini durduğunu açıkladı

Yayınlanma: 15.05.2024 - 15:59

Güncelleme: 15.05.2024 - 15:59

Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar, Suriye'deki İran destekli milisler tarafından Ürdün'deki Müslüman Kardeşler hareketine gönderilen silahların, Filistinli direniş grubu Hamas'ın askeri kanadıyla bağlantılı bir hücresi aracılığıyla ulaşıtırıldığını söyledi. Kaynaklar, Hamas hücresinin Ürdünlü üyelerinin Mart ayı sonlarında tutuklanmasıyla birlikte silahların ele geçirildiğini söylediler. Hamas, konuyla ilgili tüm iddiaları reddetti.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen iki Ürdünlü kaynak, daha fazla detay vermenin devam eden soruşturmaları ve gizli operasyonları riske atacağını belirterek, sabotaj eylemlerinin nerede ve nasıl planlandığını söylemekten kaçındı.

Kaynaklar, Ürdün’ün hedef alınmasının sebebinin bir ABD askeri üssüne ev sahipliği yapması olduğunu söyledi, İsrail'in yanı sıra İran destekli milislere ev sahipliği yapan Suriye ve Irak'la sınır paylaşmasından dolayı bölgesel bir kesişme noktası haline gelebilecek bir ülke olması olduğunu belirtti.

SINIRLAR ARASI SİLAH KAÇAKÇILIĞI

Kaynaklar, Mart ayındaki baskında hangi silahların ele geçirildiğini belirtmezken, son aylarda güvenlik güçlerinin İran ve müttefiki grupların Claymore mayınları, C4 ve Semtex patlayıcılar, Kalaşnikof tarzı tüfekler ve 107mm Katyuşa roketleri de dahil olmak üzere çok sayıda silah kaçakçılığı girişimini engellediğini söyledi.

Ürdünlü kaynaklara göre ülkeye gizlice giren silahların çoğu, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'ya komşu Filistin topraklarına gidiyor. Ancak Mart ayında ele geçirilenler de dahil olmak üzere bazı silahların Ürdün'de Hamas militanlarının müttefiki olan İhvan hücresi tarafından kullanılmak üzere gönderildiği belirtildi.

Konu hakkında bilgi sahibi bir yetkili, kaçakçıların silahları taşıma yöntemine atıfta bulunarak, “Bu silahları ‘kör nokta’ adı verilen çukurlara saklıyorlar. GPS aracılığıyla da yerlerini tespit edip fotoğraflarını çekiyorlar ve daha sonra da adamlarına silahları oradan almaları talimatını veriyorlar” diyerek sistemin nasıl çalıştığını açıkladı.

MÜSLÜMAN KARDEŞLER KİM?

Müslüman Kardeşler, 1980'lerde kurulan, küresel bir İslamcı hareket. Hareket üyeleri, şiddeti savunmadıklarını söylüyorlar. Ürdün'de Müslüman Kardeşler yıllardır yasal olarak faaliyet gösteriyor.

Kaynaklara göre Ürdünlü yetkililer İran'ın ve Hamas ve Lübnan Hizbullah'ı gibi müttefik grupların, Tahran'ın bölgesel güç ağını genişletmek amacıyla İsrail ve ABD karşıtı bireyleri davalarına katmaya çalıştığına inanıyor.

Müslüman Kardeşler adına konuşan bir temsilci; “Müslüman Kardeşler ile Ürdünlü yetkililer arasında bir diyalog var. Eğer bir hata varsa bunun Müslüman Kardeşler'in değil, sadece bireylerin hatası olduğunu ve Müslüman Kardeşler'in politikası olmadığını biliyorlar,” diyerek Ürdün ile olan ilişkilerine ışık tuttu. Konunun hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmasını istemedi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir başka üst düzey Müslüman Kardeşler yetkilisinin yaptığı açıklamada, tutuklanan hücre üyelerinin, Filistinli grubun Batı Şeria'daki operasyonlarını Lübnan'dan yöneten Hamas lideri Salih el-Aruri tarafından seçildiğini söyledi. Aruri Ocak ayında Beyrut'ta, İsrail'in üstlendiği bir insansız hava aracı saldırısında öldürülmüştü.

Ürdün, geçtiğimiz yıl Suriye'deki İran yanlısı milislerle bağlantılı olan grupların, sınırlarından roketatar ve patlayıcılarla geçtiklerini söyledi. Benzeri bir çok sızma girişimini engellediğini açıklayan Krallık, bazı silah teslimatlarını tespit edemeklerini de ekledi. İran, Ürdün’deki silah kaçaklığıyla ilgili tüm iddiaları reddetti.