İranlı milletvekilinden 'nükleer silah' iddiası: Hedefimize ulaştık

İranlı milletvekili Ahmad Bakhshayesh Ardestani, “Bana göre nükleer silahlara ulaştık ama bunu duyurmuyoruz. Bu, politikamızın nükleer bombalara sahip olmak olduğu anlamına geliyor, ancak ilan ettiğimiz politikamız şu anda JCPOA çerçevesinde” dedi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 13.05.2024 - 12:16
İranlı milletvekilinden 'nükleer silah' iddiası: Hedefimize ulaştık
Abone Ol google-news

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA), İran'ın “birkaç nükleer bomba üretmek için yeterli uranyuma sahip olduğu” uyarısında bulunmasının ardından, bir İranlı milletvekili ülkesinin nükleer silahlara sahip olduğunu iddia etti.

Ahmad Bakhshayesh Ardestani, ülkesinin, nükleer politikasının Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) kapsamında olduğunu söyledi.

Ardestani, “Bana göre nükleer silahlara ulaştık ama bunu duyurmuyoruz. Bu, politikamızın nükleer bombalara sahip olmak olduğu anlamına geliyor, ancak ilan ettiğimiz politikamız şu anda JCPOA çerçevesinde” ifadelerini kullandı.

Ardestani, şunları kaydetti:

“Bunun nedeni, ülkeler başkalarıyla karşı karşıya gelmek istediklerinde, kapasitelerinin uyumlu olması gerektiğidir ve İran'ın Amerika ve İsrail ile uyumlu olması, İran'ın nükleer silahlara sahip olması gerektiği anlamına gelir. 

Rusya'nın Ukrayna'ya, İsrail'in Gazze'ye saldırdığı ve İran'ın Direniş Cephesi'nin sadık bir destekçisi olduğu bir ortamda, çevreleme sisteminin İran'ın nükleer bombaya sahip olmasını gerektirmesi doğaldır. Ancak, İran'ın bunu ilan edip etmemesi ayrı bir konudur.”

63 yaşındaki Ardestani, 1980'li yılların başından beri hükümette çeşitli görevlerde bulunmuş ve eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın yakın müttefiklerinden biriydi.

İsfahan eyaletinden gelen Ardestani, rejimin güvendiği bir figür olarak biliniyor.

İRAN NÜKLEER ANLAŞMASI (JCPOA)

JCPOA, İran nükleer anlaşmasının resmi adı olan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın kısaltmasıdır. 

Anlaşma, İran ve P5+1 olarak bilinen BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa ile Almanya arasında uzun müzakerelerin ardından Ocak 2016’da imzalanmış ve yürürlüğe girmişti.

Anlaşmaya göre İran zenginleştirilmiş uranyum üretimi ve saklama kapasitesine sınır getirecek, nükleer tesislerinin denetlenmesine izin verecek ve tavsiyeler üzerine tesislerini modifiye edecek ya da tamamen kapatacaktı.

Bunun karşılığında uzun süredir ülke ekonomisini zor durumda bırakan yaptırımlar kaldırılacaktı.

ABD’nin Barack Obama Başkanlığı döneminde imzaladığı anlaşmadan Donald Trump Mayıs 2018’de çekildi. Trump anlaşmanın zayıf kaldığını ve İran’ın balistik füze programını kapsamadığı gerekçesiyle diğer P5+1 ülkelerinin itirazlarına rağmen anlaşmadan çekilme kararı aldı.

Trump aynı zamanda İran’a tekrar yaptırım uygulamaya başladı ve buna karşılık İran da anlaşmadan aşama aşama uzaklaşmaya ve belirlenen sınırların üzerinden uranyum zenginleştirmeye başladı.


Nükleer anlaşma haberleri nükleer silah haberleri İran haberleri

İlgili Haberler

İran'dan Batı'ya meydan okuma: Nükleer silah doktrinimizi değiştirebiliriz

İran'dan Batı'ya meydan okuma: Nükleer silah doktrinimizi değiştirebiliriz
İran tehdit edilirse nükleer stratejisini değiştirebilir

İran tehdit edilirse nükleer stratejisini değiştirebilir
İngiltere, Avrupa'nın ilk yeni nesil nükleer yakıt tesisini inşa edecek

İngiltere, Avrupa'nın ilk yeni nesil nükleer yakıt tesisini inşa edecek
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Valilik duyurdu: Hatay’da 2 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

Valilik duyurdu: Hatay’da 2 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
Galatasaray derbi maçına lider gidiyor! Fatih Karagümrük 2-3 Galatasaray

Galatasaray derbi maçına lider gidiyor! Fatih Karagümrük 2-3 Galatasaray
Biraya zam geldi! İşte güncel fiyatlar

Biraya zam geldi! İşte güncel fiyatlar
Borsa haftaya 0,32 puan yükselişle başladı

Borsa haftaya 0,32 puan yükselişle başladı
Ekmeleddin İhsanoğlu 10 yıl sonra konuştu: ‘‘Çatı aday’ işinin mimarı Bahçeli’dir’

Ekmeleddin İhsanoğlu 10 yıl sonra konuştu: ‘‘Çatı aday’ işinin mimarı Bahçeli’dir’
Fenerbahçe’den derbi öncesi 3 gollü galibiyet! Fenerbahçe 3-0 Kayserispor

Fenerbahçe’den derbi öncesi 3 gollü galibiyet! Fenerbahçe 3-0 Kayserispor
Varşova’da AVM yangınında bin 348 dükkan küle döndü

Varşova’da AVM yangınında bin 348 dükkan küle döndü
Zam yağmuru devam ediyor: Biraya zam geldi! İşte güncel fiyatlar…

Zam yağmuru devam ediyor: Biraya zam geldi! İşte güncel fiyatlar…