Ürdün hava sahasını İsrail uçaklarının kullanmasına izin verdi

İran'ın İsrail'e beklenen saldırısının başlamasının ardından Orta Doğu'da hareketli dakikalar yaşanıyor. İran, hava sahasını İsrail'e açan ülkeleri uyardı. Ürdün önce sahasını kapatmıştı sonra yeniden açtı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2024 - 01:13
Ürdün hava sahasını İsrail uçaklarının kullanmasına izin verdi
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İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, İsrail'in İran'a saldırması için hava ve kara sahasını açan ülkelere kararlılıkla cevap verileceğini belirtti.

İran medyasında yer alan haberlere göre Aştiyani, ülkesine yönelik saldırılara karşı uyarılarda bulundu.

İranlı Bakan, "İsrail'in İran'a saldırması için hava ve kara sahasını açan ülkeler, kararlı cevabımızı alacaktır" ifadelerini kullandı.

ÜRDÜN HAVA SAHASINI İSRAİL'E AÇTI

Ürdün ise İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının başlamasının ardından hava sahasını İsrail'e açtı.

İsrail geçtiğimiz günlerde olası bir İran saldırısında hava sahasını kullandıran ülkeleri de savaşın parçası sayacağını duyurmuştu. Ürdün saldırının ilk dakikalarında hava sahasını kapatmıştı.


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