Endonezya'dan İsrail açıklaması: İddiaları yalanladı

Endonezya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lalu Muhammad Iqbal, ülkesinin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne (OECD) kabulü için İsrail ile ilişkilerini normalleştireceğine ilişkin iddiayı yalanladı.

AA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 17:23
Endonezya'dan İsrail açıklaması: İddiaları yalanladı
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Endonezya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lalu Muhammad Iqbal, İsrail basınında yer alan "Endonezya'nın OECD'ye kabul edilmesi için İsrail ile ilişkilerini normalleştireceği" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Iqbal, İsrail'in Gazze'deki "vahşetini sonlandırmadığını" belirterek, "Şimdiye kadar İsrail ile diplomatik ilişki kurmaya yönelik planımız olmadığını vurguluyorum" dedi.

Endonezya'nın bu konuda tutumunun değişmeyeceğini yineleyen Sözcü Iqbal, ülkesinin, Filistin'in bağımsızlığını ve İsrail-Filistin meselesinin iki devletli çözümle sonuca kavuşturulmasını desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Iqbal, "Endonezya her zaman tutarlı olacak ve Filistin ulusunun haklarını korumak için ön safhada olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, OECD'den şubatta yapılan açıklamada, 38 üye ülkeden oluşan OECD Konseyinin Endonezya ile katılım müzakerelerini başlatma kararı aldığı kaydedilmişti.

Endonezya'nın OECD'ye katılma talebi, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle Cakarta'dan eleştiri alan İsrail'in itirazıyla karşılaşmıştı.


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