Ürdün Kralı, Hollanda Başbakanı ile 'İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere şiddetini' görüştü

Yayınlanma: 10.12.2023 - 17:23

Güncelleme: 10.12.2023 - 20:00

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, Hollanda Başbakanı Rutte ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik sürdürdüğü şiddet olaylarına dikkati çeken Abdullah, söz konusu şiddet olaylarının kontrolden çıkabileceği uyarısında bulundu.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılara da vurgu yapan Kral Abdullah, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve Filistinli sivillerin korumaya alınması gerektiğini belirtti.

İsrail'in saldırı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde mevcut insani felaketin etkilerini hafifletecek yardımların bölgeye ulaşması gerektiğini ifade eden Abdullah, Filistin davası için iki devletli yapı temeline dayalı çözümün kaçınılmazlığına işaret etti.