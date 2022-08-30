Ürdün'den Irak mesajı: Irak'ın istikrarı bölge güvenliğinin temel ayağıdır
Ürdün, Irak'ın istikrarının bölge güvenliğinin temel ayağını oluşturduğunu belirtti.
Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ürdün'ün kardeş ülke Irak'ta yaşanan olayları derin endişeyle takip ettiği ifade edildi.
Açıklamada, Ürdün'ün, "Irak'taki kardeşlerinin, ülkenin güvenliğini, istikrarını, müktesebatını, vatandaşlarının güvenliğini ve çıkarlarını korumak için bu krizi ulusal diyalog yoluyla aşmasını" umduğu ifade edildi.
Ürdün'ün, kardeş Irak ile mutlak dayanışma içinde olduğuna vurgu yapılan açıklamada, bölgede güvenlik ve istikrarın temel ayağını oluşturan Irak'ın güvenlik ve istikrarını korumak için sarf ettiği çabayı desteklediği kaydedildi.
Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, yaşananların ardından bugün destekçilerine "eve dönün" çağrısı yapmış, bunun üzerine Sadr yanlıları sokaktan çekilmeye başlamıştı.
Sadr'ın çağrısının ardından ülke genelindeki sokağa çıkma yasağı da kaldırılmıştı.
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