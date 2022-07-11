Ürdün'den İran çıkışı: İyi ilişkiler geliştirmek istiyoruz

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:22

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne, İran ile diyalog yoluyla iyi ilişkiler geliştirmek istediklerini belirtti.

Bişr el-Hasavne, BBC Arapça'ya verdiği röportajda, Ürdün'ün İran'a yönelik yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hasavne, Ürdün'ün, İran'ın bölgesel meselelere yönelik politikalarını ve bazı bölge ülkelerine müdahalelerini yakından takip ettiğini kaydederek, bölge ülkelerinin güvenliğini, "Ürdün'ün güvenlik sisteminin ayrılmaz bir parçası" olarak gördüklerine işaret etti.

Hasavne, "Ürdün, İran ile diyalog yoluyla bölgede iyi ilişkiler kurma arayışında" ifadesini kullanarak, Ürdün'ün İran ile iyi ilişkiler geliştirebilmesinin, "uluslararası sistemin dayandığı kurallar ve ilkeler çerçevesinde" mümkün olacağına dikkati çekti.

Hasavne ayrıca, İran'ın, Körfez ülkelerine yönelik tehdit içeren açıklamalarını hatırlatarak, İran'ın son dönemde bu açıklamaları azaltmasından memnuniyet duyduklarını vurguladı.