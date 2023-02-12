Ürdünlü jeolog: Barajlar, Kahramanmaraş depreminin büyüklüğünü etkilemiş olabilir

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 20:35

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 20:37

Ürdünlü jeoloji uzmanı Ahmed Malabeh, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan barajların "doğrudan neden olmasa da" Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremin büyüklüğüne "katkıda bulunduğunu" iddia etti.

Malabeh, "barajların maksimum kapasitelerine ulaştığını ve 651 milyar metreküpün üzerinde stratejik rezervle dünyanın en büyük barajlarından bazıları haline geldiğini" belirterek, "Bu (su miktarı), yer kabuğunu ve hatta bir bütün olarak yeryüzünü etkileyebilir" dedi.

"BARAJLARDAKİ SU MİKTARI DÜNYA'NIN HAREKETİ ÜZERİNDE ÖNEMLİ BİR ETKİYE SAHİP"

Barajlardaki su miktarının "Büyük Etiyopya Rönesans Barajı'nda depolanan suyun 10 katına eşdeğer olduğunu" aktaran Malabeh, "Bu su miktarı, dünyanın hareketi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir; sadece bir saniye için bile olsa, suyun ağırlığı nedeniyle dünyanın dönüşü gecikir. Su, başka alanlara dağıtılsaydı, durum şu an olduğundan daha kolay olurdu" ifadelerini kullandı.

"FAZLA SU MİKTARI, FAYLARIN GENİŞLEMESİNE NEDEN OLUR"

Mabaleh, "barajlardaki suyun yeryüzündeki çatlaklardan ve boşluklardan sızarak yeraltı havuzlarına ulaştığını" belirterek, "Eğer su artarsa, havuzların genişlemesine ve depolanan su miktarının artmasına yol açacaktır. Bu da yeraltı havuzlarındaki mevcut çatlak ve fayların genişlemesine ya da derinleşmesine neden olarak istikrarsızlığa ve çökmeye yol açacaktır ki bu da fiilen gerçekleşmiştir" diye konuştu.

Malabeh, "Barajların, Kahramanmaraş depreminin büyüklüğünü arttırmış olabileceğini, ancak depreme neden olmadığını" ifade eden, "Asıl nedeni tektonik nokta ve levhaların, özellikle de Arap levhasının Avrasya levhasına veya daha küçük Anadolu levhasına doğru hareketiydi" dedi.