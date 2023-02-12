Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 12, 2023
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Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Hekimhan (Malatya)
Tarih:2023-02-12
Saat:19:29:48 TSİ
Enlem:38.873 N
Boylam:38.097 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/nOrXtj3LWI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.
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