Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 19:43

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 20:11

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.