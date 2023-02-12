Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 19:43
Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.

 

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.


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