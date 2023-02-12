Lionel Messi'den depremzedelere destek mesajı

Dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde zarar görenler için destek mesajı paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 19:20
Lionel Messi'den depremzedelere destek mesajı
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Paris Saint-Germain'de forma giyen Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, Türkiye'de yaşanan deprem felaketi için yardım çağrısında bulundu.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Messi, "Türkiye ve Suriye'de binlerce çocuk ve aileleri bu üzücü depremden etkilendi. Kalbim onlarla birlikte" ifadelerini kullandı.

Messi, daha sonra UNICEF'in deprem felaketi için başlattığı bağış kampanyasını da paylaştı.


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