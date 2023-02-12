Lionel Messi'den depremzedelere destek mesajı
Dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde zarar görenler için destek mesajı paylaştı.
Paris Saint-Germain'de forma giyen Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, Türkiye'de yaşanan deprem felaketi için yardım çağrısında bulundu.
Instagram hesabından bir paylaşım yapan Messi, "Türkiye ve Suriye'de binlerce çocuk ve aileleri bu üzücü depremden etkilendi. Kalbim onlarla birlikte" ifadelerini kullandı.
Messi, daha sonra UNICEF'in deprem felaketi için başlattığı bağış kampanyasını da paylaştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı
- MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş tutuklandı
- TCDD'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması
- Yandaş Sevda Türküsev'den skandal sözler
- Enkazdan kurtarılmayı bekleyen kişi sayısını açıkladı
- Vali oluruyla resmi belgelerle dolu binaya yıkım kararı
- Riskli bölgeleri açıkladı, 'Felaket olur' diyerek uyardı
- Muhabir Öztürk'ün kurtarma ekiplerine müdahalesine tepki
- Can kaybımız artıyor!
- Depremin yeni görüntüsü: Tam o an...