Ürdünlü TikTok fenomeni Türk vatandaşlığını kutladı, izlenme rekorları kırdı

30 Mart 2022 Çarşamba, 14:20

Sosyal medya uygulaması TikTok'ta geniş bir takipçi kitlesine sahip olan “Itsragoode” adlı Ürdünlü kullanıcının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı aldığına dair video izlenme rekorları kırarak en çok izlenenler listesine girdi.





1 milyonun üzerinde beğeni, 15 binin üzerinde yorum ve 11 milyonun üzerinde de görüntüleme alan videonun açıklama kısmında, "Artık resmen Türküm beyler. Tabii ki hala Ürdünlüyüm ama Türk pasaportum var" ifadeleri yer aldı.

Gündelik hayatından kesintiler paylaşan “Itsragoode” adlı hesabın uygulama içerisinde 4.2 milyonun üzerinde takipçisi bulunuyor.

Peki, Türk vatandaşlığı nasıl alınıyor? Şartları neler? Son mevzuata göre Türk vatandaşı nasıl olunur? İşte, cevabı...

NASIL TÜRK VATANDAŞI OLUNUR?

6 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete'de yer alan düzenleme Türk vatandaşlığına geçiş şartlarında bazı değişiklikler içeriyor.

Yabancı uyruklular geçmişte 250 bin dolar tutarında emlak yatırımı yaparak Türk vatandaşı olabiliyordu, ancak son yapılan değişiklikle birlikte bu tutar 500 bin Amerikan dolarına (ya da dolar karşılığı başka tür döviz) çıkarıldı.

Resmi Gazete'de yer alan düzenleme şöyle:

11/2/2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüge konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 20'nci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (c), (c), (d) ve (e) bentleri ile yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

a) En az 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen.

b) En az 250 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilen.

c) En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen.

ç) En az 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında mevduatı üç yıl tutma sartıyla Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen.

d) En az 500 bin Amerikan Doları veya karşılıgı döviz tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen

e) En az 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen.

(7) İkinci fıkra kapsamında yapılacak vatandaşlık kazanma başvuruları ile ilgili süreci takip etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulabilir.

(9) İkinci fıkrada belirtilen kapsam ve tutarda yatırım şartlarının sağlanıp sağlanmadıgının tespitinde uygulanacak usul ve esaslar, tespiti yapan kurumca belirlenir.

(10) İkinci fikranın (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen döviz tutarları işlem öncesinde Türkiye'de faaliyet gösteren bir bankaya ve bu bankaca da Merkez Bankasına satılır. Satım sonucu; ikinci fıkranın (c) bendi gereğince elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası mevduatta, ikinci fikranın (d) bendi gereğince elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası cinsinden Devlet borçlanma araçlarında, üç yıl süre ile tutulur. Bu konuya ilişkin uygulama esasları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenir."

TÜRK VATANDAŞLARININ VİZESİZ SEYAHAT EDEBİLECEĞİ ÜLKELER

Türk Pasaportu, 2022 yılı itibariyle 111 varış noktası ile dünyanın en güçlü pasaportları listesinde 56. sırada yer alıyor. Türk vatandaşları, dünya üzerindeki 195 ülkeden 111’ine vizesiz olarak ya da e-vize uygulaması sayesinde seyahat edebiliyor.

147 ülke ise hususi pasaport ve Hizmet Pasaportu sahiplerine vize uygulamazken 9 ülke kapıda vize vermektedir. Bu sebeple Hususi pasaport ve Hizmet Pasaportu sahipleri toplamda 156 ülkeye seyahat edebilmektedirler. Diplomatik Pasaporta ise 165 ülke vize uygulamamakta, 9 ülke kapıda vize vermektedir. Diplomatik Pasaport sahipleri bu durumda toplam 174 ülkeye seyahat edebilmektedirler.

Türk vatandaşları Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Gürcistan, Moldova ve Ukrayna'ya pasaport olmaksızın sadece kimlik kartı ile giriş yapabilmektedir.