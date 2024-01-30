Ürettiği füze intiharına sebep oldu: Büyükannesinin evi vuruldu

Yayınlanma: 30.01.2024 - 10:54

Güncelleme: 30.01.2024 - 10:55

Rusya'da "Almaz Antey" adındaki bir mühendis, üretiminde yer aldığı füzenin Ukrayna'da yaşayan büyükannesinin evine isabet ettiğini öğrendi.

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre, 23 Ocak'ta Harkiv'e yapılan saldırı sonucunda Antey'in büyükannesinin evine isabet eden füze, büyük bir hasara yol açtı.

Söz konusu durumu öğrenmesinin ardından Antey, arkasında özür dilediği bir not bırakarak intihar etti.

Antey'in notunda şu ifadeler yer aldı:

"Birkaç gün önce üretiminde yer aldığım füzenin Harkiv'e anneannemin yaşadığı eve isabet ettğini öğrendim. Bununla yaşayamazdım. Şu anda bu yaşananlar korkunç ve tam bir kabus. Bundan çok yoruldum, artık böyle yaşayamayacağım. Özür dilerim."