Ursulua von der Leyen: Oy birliği ile karar alma ilkesinden vazgeçebiliriz

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:53

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın Geleceği Konferansında karar alma süreçleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu



Leyen daha hızlı hareket edebilmek için bazı konularda "oy birliği ile karar alma" ilkesinden vazgeçilebileceğini söyledi. Avrupa Komisyonu Başkanı, ayrıca, eğer Avrupa Birliği'nin (AB) ihtiyacı olursa AB'yi oluşturan antlaşmalarda değişikliğe gidilebileceğini dile getirdi.