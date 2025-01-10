Urugay'ın eski Devlet Başkanı Jose Mujica tedaviye devam etmeyeceğini açıkladı: 'Köpeğimin yanına gömülmek istiyorum'

Yayınlanma: 10.01.2025 - 21:55

Güncelleme: 10.01.2025 - 21:56

Uruguay’ın 89 yaşındaki eski Devlet Başkanı José Mujica, yemek borusundaki kanserin karaciğerine yayıldığını ve tedaviye devam etmeme kararı aldığını açıkladı.

Busqueda dergisine verdiği demeçte, "Dürüst olmak gerekirse, ölüyorum. Beni rahat bırakmalarını istiyorum" dedi. Mujica vasiyet olarak köpeği Manuela’nın yanına gömülmek istediğini belirtti.

DÜNYANIN 'EN YOKSUL' DEVLET BAŞKANI

Efsanevi lider Jose Mujica, yalın yaşam tarzı ve 12 bin dolara denk gelen aylık maaşının yüzde 90’ını bağışlaması nedeniyle "dünyanın en yoksul devlet başkanı" olarak nitelenmişti.

2009 yılında Devlet Başkanı seçilen Mujica, 1960 ve 1970’li yıllarını, Uruguay’ın Küba devriminin etkisi altındaki gerilla grubu Tupamaros’un saflarında yer alarak geçirmişti.