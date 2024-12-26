Uruguay basını duyurdu: Fernando Muslera'dan flaş Galatasaray kararı!
Süper Lig ekibi Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Fernando Muslera'nın ülkesi Uruguay'a döneceği iddia edildi.
Galatasaray'da Fernando Muslera'nın geleceği merak konusuydu. Uruguaylı eldivenin akıbetine ilişkin çarpıcı bir iddia gündeme geldi.
URUGUAY'A DÖNECEK
Carve Deportiva'da yer alan habere göre, Fernando Muslera sezon sonunda Galatasaray ile yollarını ayıracak. Tecrübeli yıldızın yeni takımının ise Uruguay ekibi Penarol olacağı belirtildi.
Tecrübeli eldiven 2011'de kapısından girdiği Galatasaray Kulübü'nde 530 maça çıktı. Muslera bu karşılaşmalarda 570 kez gole engel olamadı. Sarı-kırmızılıların kaptanı 187 kez ise kalesini gole kapattı. Muslera'nın ayrıca Galatasaray formasıyla 1 golü bulunuyor.
Etiketler: #fernando muslera #galatasaray #penarol
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