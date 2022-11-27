Urumçi yangını Covid-19 protestolarını arttırdı
Çin'de, Urumçi'deki yangının ardından Covid-19 protestoları genişledi. Sokağa dökülen halk, Devlet Başkanı Şi Cinping'i istifaya çağırdı.
Çin yönetiminin uyguladığı "Sıfır-Covid" politikasından sıkılan halk prostesto gösterilerine başladı.
Çin'in Şanghay kentinde, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de çıkan yangının ardından Covid-19 protestoları genişlik kazandı.
Gösteriler sırasında birçok kişinin Devlet Başkanı Şi Cinping'i istifaya çağırdığı duyuldu.
BBC'nin haberine göre, Çin halkı, Urumçi'deki bir apartmanda 10 kişinin ölümüne neden olan yangının ardından kurbanları anmak ve kısıtlamalara karşı gösteri yapmak için Şanghay sokaklarına döküldü.
Hükümete ve başkana yönelik doğrudan eleştirilerin sert cezalarla sonuçlanabildiği Çin'de, göstericilerin "Şi Cinping istifa" ve "Komünist parti istifa" gibi sloganlar attığı duyuldu.
Göstericiler, Urumçi'deki yangında ölenlerin Covid-19 karantinası sebebiyle apartmana kilitlendiklerini ve bu yüzden yanarak öldüklerini öne sürdü.
Yetkililer, iddiaları reddetti.
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