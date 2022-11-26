Çin'de Covid-19 salgınında art arda üçüncü gün vaka rekoru

26 Kasım 2022 Cumartesi, 12:35

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Çin anakarasında son 24 saatte 31 bin 709'u asemptomatik olmak üzere toplam 35 bin 183 yeni korona virüs vakası tespit edildiği bildirildi.

Son 24 saatte kaydedilen vaka sayısı ile günlük vaka sayısında üst üste üçüncü gün rekor kırıldı. Yeni vakaların çoğu Çin’in güneyindeki Guangzhou ile güneybatısındaki metropollerden Chongqing’de kaydedildi. 32 milyon nüfuslu Chongqing'de bir önceki güne göre vaka sayısı yaklaşık yüzde 20'lik artarak 7 bin 721 olarak kayıtlara geçti.

Yaklaşık 19 milyon nüfuslu Guangzhou'da ise 7 bin 419 yeni vaka bildirildi. Başkent Pekin'de ise günlük vaka sayısı önceki güne göre yüzde 58 artış göstererek 2 bin 595'e yükseldi. Hebei, Sichuan, Shanxi ve Qinghai eyaletlerinde de binden fazla yeni vaka görüldü.

Ülkede son 24 saatte korona virüsten ölüm ise olmadı. Açıklanan verilere göre salgının başından bu yana toplam 5 bin 232 kişi Covid-19'dan hayatını kaybetti.

COVID PROTESTOLARI

Öte yandan, Çin'in batısındaki Sincan Uygur Özerk bölgesinde protestocular, ülkede rekor kıran yeni Covid-19 salgın dalgasına karşı getirilen kısıtlamaları protesto etti. Reuters'a göre, sayıları oldukça fazla olan protestocular, caddede yürürken yumruklarını havaya kaldırarak "Tecride son" sloganları attı. Reuters görüntülerin Sincan'ın başkenti Urumçi'de çekildiğini doğruladı.

Urumçi'deki protestolar Perşembe gecesi yüksek bir binada çıkan ve 10 kişinin ölümüne yol açan yangının ardından başladı. Bazı internet kullanıcıları, bina kısmen kilitli olduğu için sakinlerinin zamanında kaçamadığını öne sürdü.

Urumçi'deki yerel hükümet yetkilileri, Cumartesi günü erken saatlerde düzenledikleri basın toplantısında, Covid önlemlerinin kaçış ve kurtarmayı engellediğini reddetti, ancak soruşturmanın devam edeceği belirtildi.

Sincan bölgesi, Covid yasakları boyunca ülkenin en uzun süreli tecritlerinden birine tabi tutuldu ve 4 milyon Urumçili, 100 gün gibi uzun bir süre boyunca evlerinden çıkamadı. Şehirde son iki günde yaklaşık 100 yeni vaka rapor edildi.