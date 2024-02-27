Üst düzey Hizbullah komutanı hava saldırısında öldü

İsrail, Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Hassan Hüseyin Selami'yi öldürdüğünü açıkladı.

AA
Yayınlanma: 27.02.2024 - 08:33
Üst düzey Hizbullah komutanı hava saldırısında öldü
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İsrail ordusundan saldırıya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden Selami'nin Lübnan'ın güneyine düzenlenen hava saldırısıyla öldürüldüğü belirtildi.

Selami'nin Hizbullah bünyesindeki Nasır Birliğinden ve İsrail'e tanksavar füzeleri fırlatılmasından sorumlu olduğu aktarıldı.

Güvenlik kaynakları, Selami'nin Hizbullah'ın askeri kanadında tugay komutanı rütbesinde olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Hizbullah da yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Mecadil beldesine düzenlenen saldırıda Selami'nin öldürüldüğünü doğruladı.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 218'e yükseldi.

Hizbullah'tan yapılan bir başka yazılı açıklamada, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine İsrail'in düzenlediği saldırılara karşılık olarak işgal altındaki Golan Tepelerindeki bir askeri üssün 60'a yakın katyuşa füzesiyle hedef alındığı duyuruldu.

İsrailli Kanal 14 televizyonunun haberine göre, Golan Tepelerindeki Shtula yasa dışı Yahudi yerleşim birimine isabet eden füze sonucu bir İsrailli hafif yaralandı.

İsrail ordusu ise savaş uçaklarının Golan Tepelerine füzelerin atıldığı Kevkeba bölgesini, ayrıca Ayta eş-Şab bölgesinde Hizbullah'a ait askeri noktaları vurduğunu duyurdu.

Hizbullah sabah saatlerinde İsrail'e ait Elbeit Hermes-450 tipi bir insansız hava aracını (İHA) uçaksavar ile vurmuş, İHA Lübnan topraklarına düşmüştü.

İsrail ordusu, İHA'sının düşürülmesine misilleme olarak Lübnan'ın iç kesiminde yer alan Baalbek kentinde Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Lübnan medyasında yer alan haberlerde, İsrail'in Baalbek'te bazı depoları vurduğu ve saldırı noktasında büyük yıkım oluştuğu ifade edilmişti. Hizbullah, İsrail'in saldırısında iki mensubunun öldürüldüğünü açıklamıştı.

İsrail ordusu, Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ilk defa ülkenin Suriye sınırındaki doğu bölgesinde yer alan Baalbek vilayetindeki Hizbullah'a ait hedefleri vurdu.


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