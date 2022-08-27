Üst düzey NATO subaylarını kandırdı, 10 yıl boyunca NATO üssüne sızdı
İtalyan gazetesi La Repubblica, 2008'den 2018'e kadar Maria Adela Kufeld Rivera adındaki kadın bir Rus ajanının Napoli'deki NATO üssüne sızmayı başardığını ortaya çıkardı.
Bir Rus casusunun on yıl boyunca mücevher tasarımcısı gibi davrandığı ve komutanları tuzağa düşürerek NATO üssüne sızdığı bildirildi.
La Repubblica'nın haberine göre, Rusya Dış İstihbarat Servisi (GRU) casusu Maria Adela Kuhfeldt Rivera gerçek ismi ile Olga Kolobova, kendisini sosyetik bir mücevher tasarımcısı olarak tanıttı.
Maria Adela, Perulu annesi tarafından Rusya’da terk edildiği ve tacizci bir aile tarafından yetiştirildiği hikayesi ile insanların güvenini kazandı.
Maria Adela, kazandığı güven sayesinde NATO ve ABD Deniz Piyadeleri tarafından düzenlenen balolara ve yemeklere davet edilmeye başlandı. Katıldığı bir davet sayesinde de NATO Karargahına bağlı bağış toplama yardım kuruluşu Lions Club Napoli Monte Nuovo’nun sekreteri olmayı başardı.
Ünlü kadın dergisi Cosmopolitan’ın eski editörü Marcelle D’Argy Smith ile de arkadaş olan Maria Adela, ABD Deniz Kuvvetleri Genel Müfettişi Albay Sheila Bryant'a yakalandı.
Albay meslektaşlarına, kadının hikayesinin “kafa karıştırıcı ve inandırıcı olmadığını” söyledik ve Maria Adela'nın "yetkisinin sınırlandırılması gerek" çağrısında bulundu.
Maria Adela, 2018’de aniden Napoli’den Moskova’ya tek yönlü bir bilet aldı ve kayıplara karıştı.
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