Karadeniz'de Rus gemisine el konuldu: Ankara'dan 'Zhibek Zholy' gemisiyle ilgili ilk açıklama geldi
Üst düzey bir Türk yetkili, çalıntı Ukrayna tahılı taşıdığı iddia edilen Zhibek Zholy adlı Rus geminin Karasu açıklarında durdurulduğunu ve iddiaların titizlikle araştırıldığını söyledi.
Ukrayna, Rusya'nın işgali altındaki Berdyansk limanından çalındığını iddia ettiği Ukrayna tahılını taşıyan Rus bayraklı kargo gemisi Zhibek Zholy'inin Türkiye tarafından alıkonmasını talep etmişti.
Ukrayna'nın Ankara büyükelçisi Vasyl Bodnar, Türk gümrük yetkililerinin Ukrayna'nın çalıntı olduğunu iddia ettiği tahılı taşıyan bir Rus kargo gemisine el koyduğunu açıkladı.
GÜMRÜK YETKİLİSİ AÇIKLADI
Konuyla ilgili Reuters'a açıklamada bulunan üst düzey bir Türk yetkili, "Ukrayna'nın Türkiye'den (Ukrayna'nın tahılının çalındığı iddiasıyla) talep ettiği hususlara ciddiyetle eğiliyoruz; konu halen araştırılıyor. İlk aşamada gelen talep üzerine Zhibek Zholy adlı gemiye Karasu açıklarında durduruldu. Söz konusu iddialar titizlikle araştırılıyor" dedi.
Yetkili, Türkiye'nin hem Rusya, hem Birleşmiş Milletler, hem de üçüncü taraflarla konu hakkında irtibat halinde olduğunu söyledi.
Adalet Bakanlığı ise konuya ilişkin gelişmelerle ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı.
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